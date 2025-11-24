Ηλεία: Εργάτης καταπλακώθηκε από σίδερα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Ένα εξαιρετικά σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε, το μεσημέρι της Δευτέρας 24/11, στην Ηλεία, όπου εργάτης τραυματίστηκε βαριά, όταν σίδερα που μετέφερε κύλησαν και τον καταπλάκωσαν.

Την στιγμή που απελευθέρωσε το φορτίο, τα σίδερα κύλησαν και τον καταπλάκωσαν, προκαλώντας του σοβαρότατους τραυματισμούς στα κάτω άκρα από τα γόνατα και κάτω.

Στο σημείο επικράτησε πανικός ενώ συνάδελφοί του έσπευσαν να τον απεγκλωβίσουν μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Patrisnews.

Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διασωληνώθηκε στο «Ανδρέας Παπανδρέου».