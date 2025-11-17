Εργατικό ατύχημα στα Χανιά: Στη ΜΕΘ 30χρονος που έπεσε από μπαλκόνι την ώρα που έκανε εργασίες

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Ακόμη ένα εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στα Χανιά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, όλα συνέβησαν χθες όταν ο 30χρονος βρισκόταν σε σπίτι στην περιοχή της Αγιάς και πραγματοποιούσε εργασίες στο μπαλκόνι. Άγνωστο πώς, ο άτυχος άνδρας έπεσε από το μπαλκόνι και τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί οι γιατροί αφού τον σταθεροποίησαν, έκριναν πως έπρεπε άμεσα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Αυτή τη στιγμή ο 30χρονος άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Χανίων

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Εργατικό Κέντρο Χανίων με τον πρόεδρο Γιάννη Μανωλικάκη να ειδοποιεί την Επιθεώρηση Εργασίας η οποία προχώρησε σε αυτοψία στο χώρο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Άλλος ένας συνάδελφος που δεν γύρισε σπίτι του κυνηγώντας το μεροκάματο για να ζήσει την οικογένειά του, και δυστυχώς βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες μας στην εντατική νοσοκομείου του Ηρακλείου. Εμείς από τη μεριά μας κάνουμε έκκληση για ακόμη μία φορά οι συνάδελφοι να τηρούν και να απαιτούν τα μέτρα προστασίας, να καταγγέλλουν όπου δεν τηρούνται και να μην εργάζονται δίχως αυτά. Για άλλη μία φορά αποδεικνύεται ότι οι εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές οδηγούν τους εργαζόμενους σε εξαντλητικά ωράρια εργασίας ακόμα και τις Κυριακές, για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους ώστε να επιβιώσουν. Από την πρώτη στιγμή που μάθαμε για το ατύχημα επικοινωνήσαμε και ενημερώσαμε την Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία η οποία ανταποκρίθηκε αμέσως και μετέβη στον χώρο του συμβάντος. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο ώστε να επιστρέψει σύντομα στην οικογένειά του».

