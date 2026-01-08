Ηγουμενίτσα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν την Εγνατία Οδό – «Οδοφράγματα» με δέματα από άχυρο

Στον αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού προχώρησαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Θεσπρωτίας το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1), υλοποιώντας την απόφαση που είχε ληφθεί στη σύσκεψη συντονισμού, σε συνεργασία με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε κοντά στην έξοδο του λιμανιού, στον κόμβο Ηγουμενίτσας – Γραικοχωρίου, με αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας.

Οι συγκεντρωμένοι «έχτισαν» πρόχειρα «οδοφράγματα» με δέματα άχυρου κατά μήκος του οδοστρώματος και ανήρτησαν πανό συλλόγων και φορέων που συμμετέχουν στην κινητοποίηση.

Στο σημείο βρίσκονται δεκάδες άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις δράσεις τους στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων.

Στη σύσκεψη, που οδήγησε στην απόφαση, συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου, των οδηγών ΤΑΞΙ και των αλιέων, στο πλαίσιο ευρύτερου τοπικού συντονισμού, υπογραμμίζοντας τη διάθεση συνεργασίας διαφόρων κλάδων για την προώθηση των αιτημάτων τους.

Ο αρχικός προγραμματισμός προβλέπει τον αποκλεισμό της Εγνατίας για τις επόμενες 48 ώρες.

Δείτε εικόνες: