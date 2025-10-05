Ιερά Οδός: Ποινική δίωξη για κακούργημα στον διανομέα που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό 

Enikos Newsroom

κοινωνία

διανομέας Ιερά Οδός

Αντιμέτωπος με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος είναι ο 25χρονος διανομέας που συνελήφθη για επίθεση σε οδηγό, το βράδυ της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στην Ιερά Οδό.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορία οπλοχρησίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της εξύβρισης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο διανομέας φέρεται να επιτέθηκε με κατσαβίδι στον οδηγό τραυματίζοντάς τον στο αριστερό μάτι.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

