Προειδοποίηση Πούτιν: Η αποστολή Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα οδηγήσει στην καταστροφή των σχέσεων ΗΠΑ – Ρωσίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι στην περίπτωση που οι ΗΠΑ εφοδιάσουν με πυραύλους Τόμαχοκ την Ουκρανία, τότε, θα μπορούσε να καταστραφεί η σχέση μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

«Αυτό θα οδηγήσει στην καταστροφή των σχέσεών μας ή τουλάχιστον των θετικών τάσεων που έχουν αναδυθεί σε αυτές τις σχέσεις», δήλωσε ο Πούτιν σ’ ένα απόσπασμα βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Οι εν λόγω πύραυλοι, με βεληνεκές 2.500 χλμ. θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά την άμυνα της Ουκρανίας έναντι των ρωσικών επιθέσεων. Ωστόσο, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις με τη Ρωσία.

Υπενθυμίζεται ότι το Κρεμλίνο διεμήνυσε πριν από λίγες μέρες πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Τόμαχοκ για επιθέσεις σε βάθος της Ρωσίας τότε θα υπάρξει ένας νέος γύρος επικίνδυνης κλιμάκωσης μεταξύ Ρωσίας και Δύσης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει δει τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να λάβουν μια μία τέτοια απόφαση, η οποία αν ληφθεί, τότε θα απαιτηθεί μια απάντηση από την Ρωσία.

«Εάν αυτό συμβεί, θα αποτελέσει έναν νέο γύρο έντασης που θα απαιτήσει μια ανάλογη απάντηση από την ρωσική πλευρά», δήλωσε ο Πεσκόφ στον δημοσιογράφο του Κρεμλίνου Πάβελ Ζαρούμπιν.

«Αλλά από την άλλη, παραμένει επίσης προφανές ότι δεν υπάρχει μαγικό χάπι, μαγικό όπλο για το καθεστώς του Κιέβου, κανένα όπλο που μπορεί να αλλάξει ριζικά την πορεία των γεγονότων», δήλωσε ο Πεσκόφ. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είχε δηλώσει ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το αίτημα της Ουκρανίας για την απόκτηση πυραύλων Τόμαχοκ.

 

