ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Τα βλέμματα στο ντέρμπι της Τούμπας – Τα ιδιαίτερα στοιχεία και οι αριθμοί

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΠΑΟΚ Ολυμπιακός

Γκολ και στις δέκα τελευταίες τους αναμετρήσεις, δηλαδή μετά το 0-0 της σεζόν 2022-23 στην Τούμπα για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, με οκτώ από αυτά τα ματς να έχουν σκόρερ και από τις δύο ομάδες.

Στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια της περασμένης σεζόν-όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της Super League, πανηγύρισε ο γηπεδούχος, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί στα δύο που έγιναν στον Πειραιά και τον ΠΑΟΚ σε αυτό για τα playouts της Super League.

Νέα δεδομένα, αφού πριν από τις αναμετρήσεις τους για το 2024-25 υπήρχαν μόλις τέσσερις νίκες γηπεδούχων σε 14 αναμετρήσεις των δύο ομάδων σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδος.

Ο ΠΑΟΚ είχε διατηρήσει το αήττητο στην έδρα του με τον Ολυμπιακό για 21 διαδοχικά ματς, από τις 21 Σεπτεμβρίου 1969 , όταν είχε επικρατήσει ο Ολυμπιακός με 2-1, έως τις 24 Μαΐου 1992 που οι «Ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν με τα ίδιο σκορ (2-1). Συνολικά σε αυτά τα 21 παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ είχε 19 νίκες και δύο ισοπαλίες, ενώ σημείωσε και την ευρύτερη νίκη του απέναντι στον Ολυμπιακό με 6-1 στο γήπεδο των Σερρών στις 6 Δεκεμβρίου 1987.

Συνολικά σε 73 αγώνες, ο ΠΑΟΚ έχει 34 νίκες, ο Ολυμπιακός 21, ενώ 18 μαςτ ολοκληρώθηκαν χωρίς νικητή (101-76 τα γκολ).

Ο Γιώργος Σκαρτάδος έχει σημειώσει τα περισσότερα γκολ-6- σε αναμετρήσεις με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ, ενώ ακολουθούν με τέσσερα γκολ έξι ποδοσφαιριστές, οι Αφεντουλίδης, Κούδας, Σαράφης, Κερμανίδης, Γκουερίνο, Τζόρτζεβιτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

01:15 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

19:52 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

23:33 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

20:10 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

