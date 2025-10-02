Ήχησε το 112 στη Λακωνία – Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες

Enikos Newsroom

κοινωνία

καιρός κακοκαιρία βροχή καταιγίδα καταιγίδες

Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Λακωνίας, νωρίς το πρωί της Πέμπτης (02/10), το οποίο προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες τις επόμενες ώρες.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα του 112, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025».

