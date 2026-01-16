Η αστυνομία προχώρησε σε 13 συλλήψεις σε ειδική επιχείρηση σε οικισμούς στο Μενίδι

Σύνοψη από το

  • Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου σε οικισμούς στην περιοχή των Αχαρνών, με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.
  • Κατά την επιχείρηση, συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..
  • Αποξηλώθηκαν καλώδια 800 μέτρων με τα οποία ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ. Βεβαιώθηκαν επίσης 36 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και αφαιρέθηκαν 14 άδειες οδήγησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αστυνομία, Αστυνομικοί, Καταυλισμοί Ρομά

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου σε οικισμούς στην περιοχή των Αχαρνών.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και σε αυτήν συμμετείχαν αστυνομικοί της παραπάνω υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, μη στελεχωμένο αεροσκάφος (drone) και αστυνομικός σκύλος.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ κατά την επιχείρηση αποξηλώθηκαν από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ καλώδια 800 μέτρων με τα οποία ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες, ενώ συνολικά συνελήφθησαν 13 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες -κατά περίπτωση- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..

Επιπρόσθετα, βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους και αφαιρέθηκαν 14 άδειες ικανότητας οδήγησης και 5 άδειες κυκλοφορίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είστε τόσο παρατηρητικοί σαν τον Ηρακλή Πουαρό ώστε να βρείτε την κρυμμένη ομπρέλα ανάμεσα στις στρουθοκαμήλους σε 11 δευτε...

Το μπαχαρικό της μακροζωίας που μπορεί να ανακουφίσει από τον πόνο και να βοηθήσει στην απώλεια βάρους

ΕΝΦΙΑ: Πώς θα μειώσετε έως 20% τον φόρο ακινήτων – Όλες οι λεπτομέρειες

Έρχονται τα πορτοκαλί τιμολόγια – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:25 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Οδηγός έπεσε πάνω σε…15 σταθμευμένα αυτοκίνητα και κατέληξε σε τζαμαρία  – Δείτε βίντεο

«Παραμάζωμα» πήρε ούτε ένα, ούτε δύο… αλλά 15 σταθμευμένα οχήματα οδηγός στη Θεσσαλονίκη και σ...
07:08 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Ιανουαρίου

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το  εορτολόγιο γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα: ...
06:55 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Νέο βίντεο από την παράσυρση του αστυνομικού στο Κιλκίς: Προσπαθεί να κρατηθεί στο καπό του αυτοκινήτου

Ένα νέο βίντεο από το σοβαρό περιστατικό στο Κιλκίς, όπου οδηγός ΙΧ παρέσυρε αστυνομικό ο οποί...
06:31 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (16/1) στην Αθήνα και σε άλλες 13 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ σε δι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι