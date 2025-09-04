Γυναίκα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στον Όλυμπο

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την παροχή βοήθειας σε γυναίκα που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στον Όλυμπο. Η γυναίκα εντοπίστηκε από τους διασώστες και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, όπου παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πυροσβέστες την μετέφεραν από μονοπάτι κοντά στο Σπηλαίου Αγίου Διονυσίου, στην Παλαιά Μονή του Αγίου Διονυσίου, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 16 πυροσβέστες από τις Π.Υ. Λιτοχώρου και Κατερίνης καθώς και από την 2η ΕΜΑΚ.