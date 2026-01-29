Γλυφάδα: Σήμερα η απολογία του 46χρονου πατροκτόνου

Σύνοψη από το

  • Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 46χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του στην Γλυφάδα.
  • Ο ίδιος άνδρας είχε σκοτώσει με τον ίδιο τρόπο και την μητέρα του το 2014, για την οποία είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθειρξης.
  • Ο 46χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ είχε αποφυλακιστεί το 2018 με περιοριστικούς όρους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

δολοφονία Γλυφάδα

Eνώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγείται ο 46χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του στην Γλυφάδα, ενώ είχε σκοτώσει με τον ίδιο τρόπο και την μητέρα του, το 2014.

Η απολογία του 46χρονου είναι προγραμματισμένη για τις 10:00. Ο άνδρας κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία μετά τη δολοφονία του πατέρα του το περασμένο Σάββατο στη Γλυφάδα, τον οποίο μαχαίρωσε μέχρι θανάτου και τον έκρυψε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου.

Ο κατηγορούμενος, πριν από περίπου 12 χρόνια είχε σκοτώσει την ίδια του τη μητέρα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Έγκλημα για το οποίο είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθειρξης με τους δικαστές να κρίνουν ότι είχε μειωμένο καταλογισμό. Ο 46χρονος είχε αποφυλακιστεί το 2018 με περιοριστικούς όρους, τους οποίους σύμφωνα με τις Αρχές τηρούσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αχίλλειος τενοντίτιδα, αγκώνας του τενίστα, ώμος του κολυμβυτή και γόνατο του άλτη: Επιστήμονες ανακαλύπτουν τι τα προκαλεί

Γρίπη: Σε επαγρύπνηση το Σύστημα Υγείας για ενδεχόμενο δεύτερο κύμα

Στη Φρανκφούρτη ο Πιερρακάκης: Με ποιους θα συναντηθεί – Η ατζέντα των συζητήσεων

Επιδόματα και παροχές από τον ΟΠΕΚΑ: Ποια πιστώνονται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Συναγερμός: Διέρρευσαν 48 εκατομμύρια στοιχεία σύνδεσης Gmail – Τι λένε οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας

Ζώντας σαν σουλτάνοι: Οι καλομαθημένες αδέσποτες γάτες της Κωνσταντινούπολης
περισσότερα
11:44 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Βέροια: 89χρονος μπήκε ανάποδα στην Εγνατία Οδό – Κινήθηκε αντίθετα για 10 χλμ

Ένας 89χρονος οδηγός εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομ...
11:32 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Ρουμανία: Βίντεο λίγο πριν από την αεροδιακομιδή των 2 τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ήταν από νωρίς στο αεροδρόμιο στη Ρουμανία προκειμένου να παραλάβουν τους ...
10:54 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στην Αττική

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ. Πού θα «χτυπήσει» η κακ...
10:24 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Υπουργείο Παιδείας: Τι ισχύει με τις απουσίες μαθητών που έχουν νοσήσει με γρίπη και άλλες ιογενείς λοιμώξεις – Η εγκύκλιος

Εγκύκλιο έχει εκδώσει το υπουργείο Παιδείας καθώς οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού και ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι