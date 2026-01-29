Γλυφάδα: Σήμερα η απολογία του 46χρονου πατροκτόνου

Eνώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγείται ο 46χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του στην Γλυφάδα, ενώ είχε σκοτώσει με τον ίδιο τρόπο και την μητέρα του, το 2014.

Η απολογία του 46χρονου είναι προγραμματισμένη για τις 10:00. Ο άνδρας κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία μετά τη δολοφονία του πατέρα του το περασμένο Σάββατο στη Γλυφάδα, τον οποίο μαχαίρωσε μέχρι θανάτου και τον έκρυψε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου.

Ο κατηγορούμενος, πριν από περίπου 12 χρόνια είχε σκοτώσει την ίδια του τη μητέρα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Έγκλημα για το οποίο είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθειρξης με τους δικαστές να κρίνουν ότι είχε μειωμένο καταλογισμό. Ο 46χρονος είχε αποφυλακιστεί το 2018 με περιοριστικούς όρους, τους οποίους σύμφωνα με τις Αρχές τηρούσε.