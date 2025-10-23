Γκάζι: Η 16χρονη ήπιε ένα ποτήρι βότκα στο κλαμπ, κατέθεσαν οι φίλοι της – Είχαν αγοράσει αλκοόλ και από κάβα 

Άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής, η αιτία που προκάλεσε την πνευμονική εμβολή από την οποία επήλθε ο θάνατος της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10). Φως στην τραγική υπόθεση, αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, χρειάζεται αρκετός χρόνος μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων εξετάσεων, έως και ένα μήνα, αλλά από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων που διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση έχει ζητηθεί να επισπευσθούν οι διαδικασίες με την επισήμανση του κατεπείγοντος.

Όσον αφορά το χρονικό της υπόθεσης, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ενήλικες της παρέας της 16χρονης πριν από το κλαμπ , αγόρασαν ένα μπουκάλι βότκα από κάβα της περιοχής, το οποίο ήπιαν όλες μαζί και ύστερα πήγαν στο μαγαζί. Εκεί όπως καταθέτουν τα μέλη της παρέας της, η 16χρονη ήπιε ένα ακόμα ποτήρι βότκα, αλλά ένιωσε άσχημα προσπάθησε να βγει έξω, όπου κατέρρευσε.

Κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, οι διασώστες της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και την μετέφεραν στον Ευαγγελισμό, αλλά ήταν ήδη αργά, καθώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η ανήλικη δεν ανέκτησε τις αισθήσεις της.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας και δήλωσε τον θάνατο της κόρης του στο νοσοκομείο. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της ‘Αμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία».

Από την ώρα της καταγγελίας ξεκίνησε έρευνα που ανέλαβε το Τμήμα Ανηλίκων, και παρελήφθησαν δείγματα των ποτών από το κλαμπ για εξέταση σχετικά με την ποιότητα τους.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη του κλαμπ, για παράβαση του νόμου 5216/2025, για την προστασία των ανηλίκων από καπνικά προϊόντα και αλκοόλ, καθώς επετράπη η είσοδος και κατανάλωση αλκοόλ στην 16χρονη.

Από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., έγινε γνωστό ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου, από τον Ιούλιο που ψηφίστηκε, έχουν γίνει συνολικά 24.026 έλεγχοι από αστυνομικές υπηρεσίες και άλλοι 136 έλεγχοι σε συνεργασία και με άλλους φορείς σε καταστήματα και χώρους διάθεσης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ, κατά τους οποίους σχηματίστηκαν 144 δικογραφίες, συνελήφθησαν 112 άτομα και βεβαιώθηκαν 75 διοικητικά πρόστιμα.

19:40 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Πηγές ΝΔ: «Tον ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ως μήτρα του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ η Παρασκευή Τυχεροπούλου»

«Την αποκάλυψη ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε διαστάσεις επί ΣΥΡΙΖΑ έκανε στην κατάθεσή της ...
19:30 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Σοκ στο Κορωπί: Ξυλοκόπησε άγρια την σύντροφό του μπροστά στα παιδιά τους – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 40χρονη

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε μία 40χρονη από τον 50χρονο σύντροφό της στο Κορωπί, με αποτέλεσμ...
19:24 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από αύριο οι πρώτες απολογίες των κατηγορουμένων

Προθεσμίες λαμβάνουν αυτή την ώρα κατηγορούμενοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι οδηγήθηκαν σε Ευρω...
18:12 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Ηλεία: Επικήρυξαν τον δράστη που βασάνισε και κακοποίησε σεξουαλικά σκύλο

Σοκ προκαλεί η βάναυση κτηνωδία ενός σκύλου στο Επιτάλιο της Ηλείας. Η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελ...
