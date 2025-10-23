Βουλή: Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου με Μπακογιάννη-Γεροβασίλη στη Διάσκεψη των Προέδρων για τον «χρονοκόφτη»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ντόρα Μπακογιάννη, Όλγα Γεροβασίλη

Ξέφυγε η κατάσταση στην συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής με κεντρικό θέμα την εφαρμογή του «χρονοκόφτη» ομιλητών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου σήκωσε το κινητό της προκειμένου να φωτογραφήσει τη Ντόρα Μπακογιάννη. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Όλγας Γεροβασίλη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, είχε εκφράσει την αντίθεσή της στην επιβολή του «χρονοκόφτη» βάζοντας στο κάδρο της κριτικής της την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που συμφωνούν με τη διάταξη. Η κ. Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε φραστικά στη Ντόρα Μπακογιάννη, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες που της έχει απευθύνει από το βήμα της Ολομέλειας, μεταξύ άλλων, για την Siemens και το τροχαίο έξω από τη Βουλή.

Η βουλευτής της ΝΔ, που κάθονταν ακριβώς μπροστά από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, γύρισε και την κοίταξε επίμονα. Τότε, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σήκωσε το τηλέφωνό της, προκειμένου να την τραβήξει φωτογραφία, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της Όλγας Γεροβασίλη.

«Αυτό είναι απαράδεκτο! Τι είναι αυτά τα πράγματα; Αυτό είναι επίθεση. Να βγάζουμε φωτογραφίες μέσα στη διάσκεψη;» τόνισε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να της απαντά: «Τέτοια είσαι κι εσύ. Τους καλύπτεις».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ντόρα Μπακογιάννη χαρακτήρισε «υστερική» την Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία συνέχισε την επίθεση. Καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου εξάλλου, φώναζε στην αντιπολίτευση πως «ξεπλένει» την κυβέρνηση, ενώ ακούστηκε και η λέξη «φασίστες».

Κατά πληροφορίες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε και στο ΚΚΕ και τη Νέα Αριστερά, με την Πέτη Πέρκα να επισημαίνει πως «ο τρόπος σας πολλές φορές δεν μας αφήνει να σας στηρίξουμε».

Σε δήλωσή της στις κάμερες έξω από τη Βουλή, αμέσως μετά από το επεισόδιο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε την Ντόρα Μπακογιάννη ως «Μαρία Αντουανέτα», ενώ σχετικά με τον «χρονοκόφτη» έκανε λόγο για «φασιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης με την ανοχή της αντιπολίτευσης που έριξε νερό στο μύλο της λογοκρισίας».

17:46 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

