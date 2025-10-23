Γκάζι: «Δεν μπορεί το μυαλό μου να συλλάβει τι έχει συμβεί» – Συντετριμμένος ο πατέρας της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από κλαμπ

Συντετριμμένος είναι ο πατέρας της άτυχης 16χρονης που κατέρρευσε έξω από το κλαμπ στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10). «Δεν είχε κανένα πρόβλημα, οι γιατροί μου είπαν πως είναι άγνωστα τα αίτια» αναφέρει ο ίδιος.

Οι συγγενείς και φίλοι της άτυχης 16χρονης περιμένουν με αγωνία απαντήσεις για τον θάνατό της μέσω των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ, σε τι ποσότητα, και εάν υπήρξε συνδυασμός με άλλες ουσίες. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει ότι ο θάνατός της επήλθε από πνευμονική εμβολή.

Ο πατέρας της 16χρονης, μιλώντας στο Mega, είπε: «Με πήραν κατευθείαν οι φίλοι της τηλέφωνο και πήγα πρώτα από εκείνους και μου λένε έτσι κι έτσι. Ήταν 02:30 το βράδυ κι εκεί τέλος πάντων στο νοσοκομείο έγινε αυτό που έγινε, το μοιραίο. Ήταν 10 άτομα. Βγήκαν έξω για να πουν καληνύχτα και να φύγουν, αυτό ξέρω. Ήρεμα και ωραία, χωρίς να τα διώξουν από το μαγαζί. Το κορίτσι δεν είχε πρόβλημα, οι γιατροί μου είπαν ότι είναι άγνωστα τα αίτια, οπότε θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή. Αυτό περιμένω να πάρω στα χέρια μου, την έκθεση, κι από εκεί και μετά, αν υπάρχει κάτι μεμπτό θα κινηθούμε διά της ανάλογης διαδικασίας όπως πρέπει.

Είχε λίγο φύσημα στην καρδιά της. Επειδή ήταν και λίγο υπέρβαρη έπρεπε να προσέχει. Δεν μπορεί το μυαλό μου αυτή τη στιγμή να συλλάβει τι έχει συμβεί, προσπαθούμε να συνέλθουμε όλοι. Κάτι επίσημο στα χέρια μου δεν έχω. Το μόνο επίσημο πράγμα που έχω, αυτή τη στιγμή, είναι η φωτογραφία του παιδιού μου».

Παράλληλα, ο ίδιος πρόσθεσε: «Προσπάθησαν να κάνουν αντίδοτα για ουσίες, για αλκοόλ, για όλα αυτά. Έχουν αιφνίδιο θάνατο, τον οποίο προσπαθούσαν να επαναφέρουν ένα παιδί, δεν μπορούν να έχουν τοξικολογική εξέταση εκείνη τη στιγμή να δουν αν υπάρχει κάποιο… Αυτοί έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι… Τέλος πάντων έχει λιποθυμήσει ή τέλος πάντων έχει σταματήσει η καρδιά του, προσπαθούν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Τα αίτια δεν μπορούν να τα γνωρίζουν, για αυτό έπραξαν όπως έπραξαν. Έβαλαν αντίδοτα για ναρκωτικά, έβαλαν αντίδοτα για αλκοόλ, έβαλαν ό,τι πρέπει να κάνουν. Χορήγησαν τις κατάλληλες αγωγές. Τώρα από εκεί και πέρα το παιδί δεν επανήλθε».