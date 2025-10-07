Φυλή: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε 13 σταθμευμένα αυτοκίνητα

Τον τρόμο έσπειρε ένας 52χρονος, ο οποίος προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε 13 σταθμευμένα αυτοκίνητα, το απόγευμα της Δευτέρας (6/10) στη Φυλή. Ο 52χρονος ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών και ύστερα από αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο 52χρονος δεν κατείχε απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο. Κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη, απογευματινές ώρες χτες (6-10-2025), 52χρονος αλλοδαπός οδηγός αυτοκινήτου για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ειδικότερα, ο εν λόγω οδηγός κινούμενος στην οδό Φυλής στο κέντρο της Αθήνας, απογευματινές ώρες της 6-10-2025, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε -13- σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών προέβησαν στην αλκοολομέτρηση του 52χρονου οδηγού και διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ με αποτέλεσμα μέτρησης 0,97mg/l.

Επιπρόσθετα, ο 52χρονος δεν κατείχε την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.