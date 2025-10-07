Φυλή: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε 13 σταθμευμένα αυτοκίνητα

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Τον τρόμο έσπειρε ένας 52χρονος, ο οποίος προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε 13 σταθμευμένα αυτοκίνητα, το απόγευμα της Δευτέρας (6/10) στη Φυλή. Ο 52χρονος ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών και ύστερα από αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο 52χρονος δεν κατείχε απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο. Κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη, απογευματινές ώρες χτες (6-10-2025), 52χρονος αλλοδαπός οδηγός αυτοκινήτου για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ειδικότερα, ο εν λόγω οδηγός κινούμενος στην οδό Φυλής στο κέντρο της Αθήνας, απογευματινές ώρες της 6-10-2025, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε -13- σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών προέβησαν στην αλκοολομέτρηση του 52χρονου οδηγού και διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ με αποτέλεσμα μέτρησης 0,97mg/l.

Επιπρόσθετα, ο 52χρονος δεν κατείχε την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων από αποβιώσαντες δότες- 111 δότες χάρισαν ζωή σε 240 ασθενείς

ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος φάρμακο που δόθηκε σε 22χρονη και της προκάλεσε αλλεργική αντίδραση

Αττική: 7 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις «έξυπνες» κάμερες της τροχαίας

Στο τραπέζι του υπουργείου Εργασίας νέα ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ – Τι είπε η Κεραμέως για τη μείωση ασφαλιστικών εισφο...

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;

iPhone: Πρωτότυποι τρόποι για να προσαρμόσετε ακόμα περισσότερο την οθόνη κλειδώματος με το iOS 26
περισσότερα
18:34 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Συναγερμός στην Κέρκυρα: Ιστιοφόρο με 3 επιβαίνοντες πλέει ακυβέρνητο

Συναγερμός έχει σημάνει στις λιμενικές αρχές, καθώς ένα ιστιοφόρο, σημαίας Γερμανίας, με 3 αλλ...
18:21 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Τσατραφύλλιας: Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ώρες – Από Πέμπτη ηλιοφάνεια και άνοδος θερμοκρασίας

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσ...
18:11 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο ντοκουμέντο: Με ταξί διέφυγε ο δράστης που πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά – Η κατάθεση που τον «έκαψε» και η μαρτυρία του αδελφού του

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία της Δροσιάς έπειτα από την απόπειρα δολοφονίας 38χρονου από...
17:58 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: 51χρονη έπεσε από απορριμματοφόρο που βρισκόταν εν κινήσει και τραυματίστηκε

Ένα νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο, με την 51χρονη εργαζόμενη να πέφτει από το α...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης