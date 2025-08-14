Φωτιά στην Πάτρα: Επέστρεψαν όλοι οι ασθενείς στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 14 Αυγούστου η επιστροφή όλων των ασθενών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα και πλέον λειτουργεί κανονικά, όπως ενημέρωσε ο υπουργός Υγείας.

Συγκεκριμένα, o Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτηση που προχώρησε στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, αναλυτικά έγραψε:

«Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η επιστροφή όλων των ασθενών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και πλέον λειτουργεί κανονικά. Υπενθυμίζω ότι η φωτιά που έκανε επιβεβλημένη αυτή την ταλαιπωρία για τους μικρούς μας ασθενείς, προήλθε από εμπρηστές οι οποίοι συνελήφθησαν».

Δείτε την ανάρτηση:

