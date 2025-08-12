Φωτιά στην Αχαΐα: Σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή όσων απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Θοδωρής Γ. Κανέλλος

κοινωνία

Φωτιά, Αχαΐα

Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των ανθρώπων που έχουν βρεθεί μακριά από τις κατοικίες τους εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς στην Αχαΐα, λειτουργεί ήδη στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, με σκοπό να εξασφαλιστεί διαμονή για όσους έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους,  επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και δήμοι).

Οι ενδιαφερόμενοι, μπαίνοντας στην πλατφόρμα, συμπληρώνουν μια φόρμα με τα στοιχεία τους, προκειμένου να βρεθεί άμεσα προσωρινή διαμονή.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://civilprotection.gov.gr/deltia-tupou/prosorini-diamoni-pyroplikton-logo-tis-pyrkagias-tis-12is-aygoystoy-2025-stin-pligeisa-periohis-tis

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
22:46 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: Απόκοσμο το σκηνικό με τον ουρανό να έχει βαφτεί πορτοκαλί – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα με τα μέτωπα να έχουν πάρει καταστροφικές διαστάσεις στην Δυτ...
22:43 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Δύσκολη νύχτα στην Πρέβεζα – Προς Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα κινείται το πύρινο μέτωπο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Προς Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα κινείται το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έ...
22:25 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Χίο: Συγκλονιστικές εικόνες από τον απεγκλωβισμό πολιτών από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δύσκολη θα είναι η νύχτα για τη Χίο με τη πυρκαγιά να κατακαίει το βόρειο τμήμα του νησιού.  Σ...
22:19 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: Μεγάλη επιχείρηση για την προληπτική εκκένωση της Κάτω Αχαΐας – Επί ποδός 85 αστυνομικοί με 35 οχήματα

Μήνυμα για προληπτική εκκένωση του δήμου Κάτω Αχαΐας εστάλη από το 112 πριν από λίγη ώρα καθώς...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια