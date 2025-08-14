Φωτιά στη Χίο: Νέα αναζωπύρωση στις Κηπουριές – Τιτάνια μάχη των πυροσβεστών – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά, Χίος

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στη Χίο με τον οικισμό Κηπουριές να είναι στο στόχαστρο του πύρινου μετώπου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ αυτή την ώρα υπάρχει μια μεγάλη αναζωπύρωση με τις δυνάμεις να καταβάλουν τιτάνιες προσπάθειες ώστε το μέτωπο να μην περάσει τον δρόμο καθώς υπάρχει δασική έκταση που μπορεί να τροφοδοτήσει περαιτέρω την πυρκαγιά.

Σημειώνεται ότι η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο αέρας έχει γυρίσει από νοτιάς σε βοριά.

Δείτε βίντεο από το σημείο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
02:00 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Καιρός: Πρόσκαιρη εξασθένιση των βοριάδων την Πέμπτη με τοπικές νεφώσεις και βροχές – Υποχωρεί η θερμοκρασία

Υποχωρούν οι ισχυροί βοριάδες την Πέμπτη (14/8). Γενικά, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές ...
01:15 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Γαύδος: Επιχείρηση διάσωσης 57 προσφύγων και μεταναστών από τις Αρχές

To μεσημέρι της Τετάρτης (13/8), συνολικά 57 πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλί...
00:30 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πάτρα: Φωτογραφίες – ντοκουμέντα με τον 25χρονο που συνελήφθη κατηγορούμενος για εμπρησμό

Φωτογραφίες – ντοκουμέντα από τον 25χρονο που συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (13/8) ...
00:25 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά – Δείτε φωτό αναγνώστη

Συνεχίζει να καίει ό,τι βρίσκει στο διάβα της η φωτιά στην Αχαΐα. Σπίτια, περιουσίες και φυσικ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια