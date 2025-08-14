Φωτιά στη Χίο: Νέα αναζωπύρωση στις Κηπουριές – Τιτάνια μάχη των πυροσβεστών – ΒΙΝΤΕΟ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στη Χίο με τον οικισμό Κηπουριές να είναι στο στόχαστρο του πύρινου μετώπου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ αυτή την ώρα υπάρχει μια μεγάλη αναζωπύρωση με τις δυνάμεις να καταβάλουν τιτάνιες προσπάθειες ώστε το μέτωπο να μην περάσει τον δρόμο καθώς υπάρχει δασική έκταση που μπορεί να τροφοδοτήσει περαιτέρω την πυρκαγιά.

Σημειώνεται ότι η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο αέρας έχει γυρίσει από νοτιάς σε βοριά.

