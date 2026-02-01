Φωτιά σε μονοκατοικία στην Καβάλα – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε μονοκατοικία στην περιοχή του Άγιου Τρύφωνα στην Καβάλα.

Σύμφωνα με το kavalanews.gr αρχικά υπήρξε πληροφορία για εγκλωβισμένο άτομο που δεν επιβεβαιώθηκε. Το σπίτι ωστόσο υπέστη μεγάλη ζημιά από την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσαν άμεσα δυο πυροσβεστικά οχήματα που έπειτα ενισχύθηκαν με άλλα δυο και συνολικά επιχείρησαν 10 πυροσβέστες.