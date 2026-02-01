Φωτιά σε μονοκατοικία στην Καβάλα – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Σύνοψη από το

  • Φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε μονοκατοικία στην περιοχή του Άγιου Τρύφωνα στην Καβάλα.
  • Αρχικά υπήρξε πληροφορία για εγκλωβισμένο άτομο που δεν επιβεβαιώθηκε, ωστόσο το σπίτι υπέστη μεγάλη ζημιά από την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.
  • Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα, με συνολικά 10 πυροσβέστες να επιχειρούν με 4 οχήματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά σε μονοκατοικία στην Καβάλα – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής
φωτογραφία του kavalanews.gr

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε μονοκατοικία στην περιοχή του Άγιου Τρύφωνα στην Καβάλα.

Σύμφωνα με το kavalanews.gr αρχικά υπήρξε πληροφορία για εγκλωβισμένο άτομο που δεν επιβεβαιώθηκε. Το σπίτι ωστόσο υπέστη μεγάλη ζημιά από την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσαν άμεσα δυο πυροσβεστικά οχήματα που έπειτα ενισχύθηκαν με άλλα δυο και συνολικά επιχείρησαν 10 πυροσβέστες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε το αλκοόλ προκαλεί στυτική δυσλειτουργία – Πώς επηρεάζει και τις γυναίκες;

Πεσμένα βλέφαρα και κουκουλωτά μάτια; Το make-up hack που φτιάχνει το σχήμα

Δημόσιο: Εξτρά αυξήσεις αποδοχών – Ποιοι και πόσα κερδίζουν από 1η Απριλίου

Τι δεν “βλέπει” το ραντάρ της Εφορίας – 21 παροχές και εισοδήματα χωρίς φόρο

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
02:58 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Οικουμενικός Πατριάρχης προς τους Άρχοντες του Πατριαρχείου: “Έχοντες εσάς ως υποστηρικτάς, δε φοβάμαι τίποτε” – Ομιλία στη Θεσσαλονίκη του κ.κ. Βαρθολομαίου και του Ε. Βενιζέλου

“Εγώ, προσωπικώς, έχοντας εσάς ως υποστηρικτάς, δεν έχω να φοβηθώ τίποτε” ανέφερε ...
00:26 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

ΓΣΕΕ: Οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις για εργασία σε συνθήκες κακοκαιρίας

Mε αφορμή το νέο κύμα κακοκαιρίας και με το προηγούμενο να έχει περάσει πριν λίγες ημέρες, ανα...
23:48 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Βόλος: Εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ και πετούσαν από τα ράφια τα προϊόντα «Βιολάντα»

Εισβολή πραγματοποιήθηκε σήμερα  σε σούπερ μάρκετ του Βόλου όπου αντιεξουσιαστές και μέλη συλλ...
23:17 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για περιορισμό μετακινήσεων – Θα «χτυπήσει» σε δύο φάσεις στην Αττική, νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Η ΕΜΥ εξέδωσε το βράδυ του Σαββάτου (31/01) νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σύμφωνα...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα