Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία του 40χρονου στην Πάρο – Σε κέντρο φιλοξενίας στη Σλοβενία είχε εντοπιστεί ο δράστης που τον μαχαίρωσε 19 φορές 

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί για τον Αφγανό που δολοφόνησε τον 40χρονο συμπατριώτη του στην Πάρο. Ο εκτελεστής, μετά το έγκλημα, μετέβη σε κέντρο υποδοχής στη Σλοβενία, απ’ όπου και διέφυγε. Τα κίνητρά του, όπως προκύπτει, ήταν πολιτικά.

Υπενθυμίζεται πως στις 3 Οκτωβρίου, ο 40χρονος με καταγωγή από το Αφγανιστάν είχε βρεθεί κατακρεουργημένος μέσα στο σπίτι όπου διέμενε, στη Νάουσα της Πάρου.

Ο δράστης, που είχε δολοφονήσει τον 40χρονο με 19 μαχαιριές, αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα, εγκατέλειψε το νησί, αλλά και την Ελλάδα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.

Υποστηρικτής των Ταλιμπάν ο δράστης

Πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο δράστης εντοπίστηκε στη Σλοβενία και κρατούνταν σε κέντρο φιλοξενίας, καθώς είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο. Οι ελληνικές αρχές είχαν ενημερώσει τις αντίστοιχες της Σλοβενίας ότι είχε δολοφονήσει έναν συμπατριώτη του στη χώρα μας, αλλά μέχρι να φτάσει το διεθνές ένταλμα σύλληψης, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο 35χρονος Αφγανός έφυγε από το κέντρο φιλοξενίας και πλέον αναζητείται.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συμπατριωτών τους στο Αστυνομικό τμήμα Πάρου, τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν πολιτικά, καθώς το θύμα ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν. Στο νησί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχαν προηγηθεί επεισόδια.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο θάνατοι από covid-19 και ένα σοβαρό κρούσμα γρίπης την τελευταία εβδομάδα

«Αττικόν»: Σε λειτουργία το νέο υπερσύγχρονο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα – Η ανακοίνωση της εταιρείας

ΕΚΤ: Στην τελική ευθεία για το ψηφιακό ευρώ – Πότε αρχίζει το πιλοτικό πρόγραμμα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 12 δευτερόλεπτα;

Πώς να αποκτήσετε δωρεάν πρόσβαση στο Alexa+ – Ποιες συσκευές Echo το υποστηρίζουν
περισσότερα
18:45 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στο Άργος Ορεστικό

Φωτιά εν υπαίθρω εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (30/10) έξω από το Άργος Ορεστικό. Σύ...
17:58 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Ξυλοδαρμός στο Κορωπί: Σοκ προκαλούν τα σημάδια στο πρόσωπο της 40χρονης μετά την κακοποίηση – «Δεν νομίζω ότι ήταν εκείνος που μου επιτέθηκε»

Η 40χρονη γυναίκα που μέχρι πριν από λίγες ημέρες νοσηλευόταν στη ΜΕΘ, μετά τον άγριο ξυλοδαρμ...
17:41 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

METLEN: «Η νέα πρόσοψη του Πενταγώνου επενδύεται με κατακόρυφα λευκά σκίαστρα προσφέροντας φυσική σκίαση και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση»

Με δωρεά της METLEN πραγματοποιήθηκε η νέα βιοκλιματική πρόσοψη του ιστορικού κτιριακού συγκρο...
17:10 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Χαλκίδα: Συνελήφθη ο οδηγός μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε παιδί

Συνελήφθη ο οδηγός μηχανής που παρέσυρε ένα παιδί και το εγκατέλειψε αβοήθητο στον δρόμο, νωρί...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς