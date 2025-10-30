Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία του 40χρονου στην Πάρο – Σε κέντρο φιλοξενίας στη Σλοβενία είχε εντοπιστεί ο δράστης που τον μαχαίρωσε 19 φορές 

Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί για τον Αφγανό που δολοφόνησε τον 40χρονο συμπατριώτη του στην Πάρο. Ο εκτελεστής, μετά το έγκλημα, μετέβη σε κέντρο υποδοχής στη Σλοβενία, απ’ όπου και διέφυγε. Τα κίνητρά του, όπως προκύπτει, ήταν πολιτικά.

Υπενθυμίζεται πως στις 3 Οκτωβρίου, ο 40χρονος με καταγωγή από το Αφγανιστάν είχε βρεθεί κατακρεουργημένος μέσα στο σπίτι όπου διέμενε, στη Νάουσα της Πάρου.

Ο δράστης, που είχε δολοφονήσει τον 40χρονο με 19 μαχαιριές, αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα, εγκατέλειψε το νησί, αλλά και την Ελλάδα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.

Υποστηρικτής των Ταλιμπάν ο δράστης

Πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο δράστης εντοπίστηκε στη Σλοβενία και κρατούνταν σε κέντρο φιλοξενίας, καθώς είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο. Οι ελληνικές αρχές είχαν ενημερώσει τις αντίστοιχες της Σλοβενίας ότι είχε δολοφονήσει έναν συμπατριώτη του στη χώρα μας, αλλά μέχρι να φτάσει το διεθνές ένταλμα σύλληψης, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο 35χρονος Αφγανός έφυγε από το κέντρο φιλοξενίας και πλέον αναζητείται.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συμπατριωτών τους στο Αστυνομικό τμήμα Πάρου, τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν πολιτικά, καθώς το θύμα ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν. Στο νησί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχαν προηγηθεί επεισόδια.