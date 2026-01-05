Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, στην Αλεξανδρούπολη.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού 

«Στις 02/01/2025, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη ο Αμπντελραχμάν (ον.) Αμπντάλα (επ.), 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 05/01/2026, και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Αμπντελραχμαν (ον.) Αμπντάλα (επ.), έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα, μπεζ μπουφάν και μαύρα παπούτσια».

