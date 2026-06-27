Εύβοια: Xωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθάρι

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Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/6) σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβοίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 χωρίς να απειληθούν κατοικίες και υποδομές.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορίας 4. Παράλληλα το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.