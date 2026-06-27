Εύβοια: Xωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθάρι

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/6) σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβοίας τέθηκε σε ύφεση και δεν έχει ενεργό μέτωπο. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ διερευνώνται τα αίτια της εκδήλωσής της σε περιοχή με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

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φωτιά στην Εύβοια
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  • Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/6) σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβοίας βρίσκεται σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο.- Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 21 οχήματα και εναέρια μέσα, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή υποδομές.- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε σε περιοχή πολύ υψηλού κινδύνου κατηγορίας 4.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/6) σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβοίας.

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 χωρίς να απειληθούν κατοικίες και υποδομές.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορίας 4. Παράλληλα το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

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