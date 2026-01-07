Έβρος: 25χρονος μετανάστης εντοπίστηκε πυροβολημένος στη Νέα Βύσσα

Στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου νοσηλεύεται από χθες (6/1) ένας 25χρονος παράτυπος μετανάστης, ο οποίος εντοπίσθηκε στην περιοχή της Νέας Βύσσας, στον Έβρο, βαριά τραυματισμένος στην κοιλιακή χώρα, από όπλο.

Ο τραυματίας χειρουργήθηκε από την ομάδα ιατρών του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου οι οποίοι κατάφεραν να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία και να τον σταθεροποιήσουν.

Η κατάσταση της υγείας του 25χρονου κρίνεται πολύ σοβαρή και αν όλα εξελιχθούν ομαλά πρόκειται να υποβληθεί σε δεύτερο χειρουργείο τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.