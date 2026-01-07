Έβρος: 25χρονος μετανάστης εντοπίστηκε πυροβολημένος στη Νέα Βύσσα

  • Στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου νοσηλεύεται ένας 25χρονος παράτυπος μετανάστης, ο οποίος εντοπίσθηκε στην περιοχή της Νέας Βύσσας στον Έβρο, βαριά τραυματισμένος στην κοιλιακή χώρα από όπλο.
  • Ο τραυματίας χειρουργήθηκε από την ομάδα ιατρών του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου οι οποίοι κατάφεραν να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία και να τον σταθεροποιήσουν.
  • Η κατάσταση της υγείας του 25χρονου κρίνεται πολύ σοβαρή και αν όλα εξελιχθούν ομαλά πρόκειται να υποβληθεί σε δεύτερο χειρουργείο τις επόμενες μέρες.
Στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου νοσηλεύεται από χθες (6/1) ένας 25χρονος παράτυπος μετανάστης, ο οποίος εντοπίσθηκε στην περιοχή της Νέας Βύσσας, στον Έβρο, βαριά τραυματισμένος στην κοιλιακή χώρα, από όπλο.

Ο τραυματίας χειρουργήθηκε από την ομάδα ιατρών του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου οι οποίοι κατάφεραν να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία και να τον σταθεροποιήσουν.

Η κατάσταση της υγείας του 25χρονου κρίνεται πολύ σοβαρή και αν όλα εξελιχθούν ομαλά πρόκειται να υποβληθεί σε δεύτερο χειρουργείο τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

12:16 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

11:32 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

10:50 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

10:30 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

