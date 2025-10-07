Εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: 51χρονη έπεσε από απορριμματοφόρο που βρισκόταν εν κινήσει και τραυματίστηκε

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

Ένα νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο, με την 51χρονη εργαζόμενη να πέφτει από το απορριμματοφόρο, το οποίο βρισκόταν εν κινήσει και να τραυματίζεται ελαφρά. Η  γυναίκα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Λαύριο: Κατέρρευσε μπαλκόνι κτιρίου, σοβαρές ζημιές σε αυτοκίνητα – Δείτε φωτογραφίες

Εργαζόμενη έπεσε από το απορριμματοφόρο και τραυματίστηκε

Συγκεκριμένα, πληροφορίες του cretapost αναφέρουν πως, το απορριμματοφόρο διέσχιζε την οδό Νεάρχου. Η 51χρονη εργαζόμενη έχασε την ισορροπία της και έπεσε από το βαρύ όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Άμεσα στο σημείο, έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και την μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως είχε ελαφρά τραύματα. Αξίζει να σημειωθεί, πως οι Αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του οδηγού του απορριμματοφόρου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Δήμου

«Ελαφρά τραυματίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Οκτωβρίου εργαζόμενη συνοδός απορριμματοφόρου του αναδόχου της ανακύκλωσης. Το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Πόρου, όταν κατά τη διάρκεια της πορείας του απορριμματοφόρου η έμπειρη εργαζόμενη έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο οδόστρωμα. Η μεταφορά της στο εφημερεύον νοσοκομείο ήταν άμεση και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών επέστρεψε στο σπίτι της. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκος Γιαλιτάκης επικοινώνησε μαζί της εκφράζοντας ευχές για γρήγορη ανάρρωση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής».

