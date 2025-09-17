Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Αγαθοκλής, Αγαθόκλεια, Αγάπιος, Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία, Σόνια, Σοφιανός, Σοφιανή.

Αγίες Σοφία, Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη

Μάρτυρες της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη των οποίων εορτάζεται στις 17 Σεπτεμβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 15 Μαΐου από την Καθολική.

Η Σοφία και οι κόρες της Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη ζούσαν στην Ιταλία και μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη επί Ρωμαίου αυτοκράτορος Αδριανού (117-138).

Αγία Αγαθόκλεια

Μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 17 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Αγαθόκλεια και Αγαθοκλής.

Η Αγαθόκλεια ήταν υπηρέτρια στο σπίτι ενός πλούσιου ζευγαριού, του Νικολάου, που ήταν χριστιανός και της Παυλίνας, που ήταν ειδωλολάτρισσα. Είχε ασπασθεί και η ίδια τον χριστιανισμό και παρά τις συνεχείς οχλήσεις της κυρίας της αρνείτο να επιστρέψει στην ειδωλολατρεία.

Η Παυλίνα τότε την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια και τελικά την έκαψε ζωντανή.