Εντολή εκκένωσης δόθηκε στους κατοίκους των περιοχών Νταού Πεντέλης και Αγίου Σπυρίδωνα με κατεύθυνση τη Ραφήνα.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

🔥 Wildfire near your area

🆘 If you are in the area of #Daou_Penteli and #Agios_Spiridonas evacuate towards #Rafina

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/rBvOVvFPTA

— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2024