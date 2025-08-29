Ένας τραυματίας σε τροχαίο στη Λήμνο – Ημιφορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

Τροχαίο με έναν τραυματία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (29/8) έξω από τη Μύρινα, στη Λήμνο.

Το τροχαίο συνέβη όταν ένα ημιφορτηγό, που οδηγούσε ένας ηλικιωμένος, βγήκε ξαφνικά από παράδρομο και εισήλθε στον κεντρικό δρόμο προς Μούδρο, τη στιγμή που στο ρεύμα προς Μύρινα κινούνταν μοτοσικλέτα, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας limnoslive.gr. Η σύγκρουση ήταν δυνατή και ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, με διερχόμενους οδηγούς να σταματούν έντρομοι.

Ο οδηγός της μηχανής εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε, ωστόσο, είχε τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον μοτοσικλετιστή, μπροστά στα μάτια περαστικών που παρακολουθούσαν με αγωνία. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λήμνου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός της μηχανής φορούσε κράνος γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς η χρήση του τον προστάτεψε από σοβαρότερα τραύματα.

Η Τροχαία Λήμνου διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

