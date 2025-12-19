«Έλληνας Εσκομπάρ»: Φωτογραφίες με τους 4 τόνους κοκαΐνης που κατασχέθηκαν από το σκάφος «Ουρανία»

Στην δημοσιότητα δόθηκαν φωτογραφίες της κατασχεμένης κοκαΐνης, την οποία ο Έλληνας «Εσκομπάρ» επιχείρησε να μεταφέρει από την Λατινική Αμερική στην Ευρώπη.

Οι εικόνες προέρχονται από τον προβλήτα του λιμανιού, όπου το ναρκόπλοιο οδηγήθηκε ρυμουλκούμενο.

Σημειώνεται πως ο ίδιος οδηγήθηκε στις φυλακές, μαζί με άλλα τρία μέλη του πληρώματος του σκάφους που μετέφερε την κοκαΐνη, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή Πειραιά. Ο εγκέφαλος μάλιστα του κυκλώματος αρνήθηκε κάθε σχέση του με το αλιευτικό «Ουρανία» που μετέφερε πάνω από τέσσερις τόνους κοκαΐνης.

Ελεύθερος αφέθηκε ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους συλληφθέντες με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα.

Σημαντικό ρόλο στο κύκλωμα διαδραμάτιζε ένας 73χρονος, μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί. Φέρεται να ήταν το «δεξί χέρι» του αρχηγού και ουσιαστικά δρούσε ως αντιπρόσωπός του στη Λατινική Αμερική, πραγματοποιώντας επαφές και συναντήσεις με προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών και υποβοηθώντας στην εξεύρεση παραληπτών.

Ο 73χρονος εμπλέκεται και στην υπόθεση «Africa 1» του 2004, όταν ένα άλλο πλοίο που μετέφερε 4,5 τόνους κοκαΐνης είχε πιαστεί από τις ισπανικές Αρχές.

Κομβική για τη λειτουργία του κυκλώματος ήταν και η συμβολή ενός 38χρονου μέλους, το οποίο αναλάμβανε τη διάθεση και προετοιμασία των αλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών, ενώ υποβοηθούσε σε τεχνικές εργασίες, μετατροπές σκαφών, προμήθεια εξοπλισμού και έκδοση εγγράφων. Επιπλέον, λειτουργούσε και ως «αχυράνθρωπος», ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρικά σχήματα, ώστε να εμφανίζεται ως τυπικός ιδιοκτήτης των σκαφών ή διαχειριστής των εταιρειών που τα κατείχαν.

Ένας 42χρονος και έτερος Έλληνας, 61 ετών, λειτουργούσαν ομοίως «αχυράνθρωποι» του αρχηγικού μέλους, ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρείες στο όνομά τους για την κατοχή και εκμετάλλευση των αλιευτικών σκαφών. Παράλληλα, συμμετείχαν και ως μέλη πληρωμάτων στα σκάφη που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ένας 79χρονος, ένας 72χρονος, ένας 80χρονος, ένας 68χρονος και ένας 46χρονος, αποτελούσαν τον επιχειρησιακό βραχίονα της οργάνωσης, συγκροτώντας το πλήρωμα των αλιευτικών πλοίων, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ναυτικοί, καπετάνιοι και κάτοχοι διπλωμάτων πηδαλιούχου. Με τον τρόπο αυτό προχωρούσαν στην παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών εν πλω, τη μεταφορά τους και την παράδοσή τους σε προκαθορισμένα σημεία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα 74χρονο μέλος, ήταν επιφορτισμένο με τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, καθώς, με εντολή και για λογαριασμό του αρχηγικού μέλους, είχε αναλάβει τη σύσταση, ίδρυση και διαχείριση εταιρειών, των οποίων εμφανιζόταν ως τυπικός ιδιοκτήτης ή διαχειριστής αυτών. Μέσω των εταιρειών διοχετεύονταν, αποκρύπτονταν και ενσωματώνονταν στο νόμιμο οικονομικό κύκλωμα χρηματικά ποσά προερχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, διασφαλίζοντας την απόκρυψη του πραγματικού δικαιούχου και τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Πρόκειται για τους συλληφθέντες, οι οποίοι σήμερα, Πέμπτη αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή Πειραιά προκειμένου να απολογηθούν, οι οποίοι παραλάμβαναν τα ναρκωτικά και τα παρέδιδαν σε συγκεκριμένα προσυμφωνημένα σημεία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.