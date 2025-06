«Ελλάδα 2025-2030» – Σταύρος Ξαρχάκος: «Επενδύστε στον άνθρωπο – Δεν θα χάσετε»

Με τη βαθιά ανθρωποκεντρική ματιά του δημιουργού, αλλά και με διάθεση χιούμορ και αυτοσαρκασμού μίλησε ο μεγάλος συνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος στο Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» που διοργανώνεται από τη Next is Now και τη Dome Consulting. «Με κάλεσαν εδώ γιατί είμαι άσχετος με τα οικονομικά και θα ζω σίγουρα μέχρι το 2030», είπε χαμογελώντας, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.

Του Θάνου Μωριάτη

Αλλά το χιούμορ γρήγορα έδωσε τη θέση του στην ουσία. Με λόγο απλό και ταυτόχρονα καυστικό, ο Σταύρος Ξαρχάκος περιέγραψε μια κοινωνία που δοκιμάζεται από υπερβολή, απανθρωπιά και αποπροσανατολισμό, τονίζοντας ότι: «Η οικονομία είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από την τεχνολογία. Τα μέσα μας κατακλύζουν από δυσάρεστες και μακάβριες ειδήσεις. Άραγε θα χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες προς όφελος του ανθρώπου;».

«Το μέτρο είναι αυτό που λείπει»

Ο σπουδαίος δημιουργός δεν δίστασε να θέσει και βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα, εστιάζοντας στο χάσμα ανάμεσα στην τεχνολογική πρόοδο και την ανθρώπινη ουσία: «Η εξέλιξη της τεχνολογίας και των επιστημών δεν σημαίνει και την εξέλιξη του ανθρώπου. Υπάρχουν ακόμη πόλεμοι, γενοκτονίες, παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα. Οι όροι της ισότητας και της ανθρωπιάς είναι πολλές φορές κούφιες λέξεις σήμερα. Οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι… αλλά έχουν κοινωνικά δίκτυα».

Στο ίδιο μήκος κύματος, μίλησε για έναν πλανήτη που σταδιακά γίνεται «αφιλόξενος για τον ίδιο τον άνθρωπο», καταλήγοντας: «Τι λείπει από όλα τα μεγαλόπνοα σχέδια του ανθρώπου παγκοσμίως; Το Μέτρο. ‘Παν μέτρον άριστον’ έλεγαν οι αρχαίοι. Ούτε εμείς κάναμε πράξη αυτή τη σοφή ρήση».

Ωστόσο, ο κ. Ξαρχάκος ανέδειξε τη δύναμη της ελπίδας: «Ας είμαστε αισιόδοξοι – αυτό είναι το μόνο που μας έχει απομείνει. Πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας αρχές και αξίες. Δεν πρέπει η ευτυχία μας να καθορίζεται από την καταναλωτική μας δύναμη».

Κλείνοντας, ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης έστειλε ένα θετικό μήνυμα για την οικονομία – με το δικό του, ξεχωριστό τρόπο: «Οι προβλέψεις για την οικονομία και την ανάπτυξη –ακόμα και από έναν εντελώς άσχετο σαν και εμένα– είναι καλές. Μην ανησυχείτε. Λεφτά υπάρχουν: στη θάλασσα, στον ήλιο, στα υπέροχα και ιδιοφυή μυαλά που υπάρχουν στον τόπο μας».

Και κατέληξε με ένα κάλεσμα: «Επενδύστε στον άνθρωπο. Δεν θα χάσετε. Το όραμα και ο ανθρωποκεντρισμός είναι αυτά που λείπουν. Η παιδεία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η οικογένεια και το σχολείο σήμερα έχουν στόχο να κάνουν τα παιδιά μας μεγαλοστελέχη – όχι ευτυχισμένους ανθρώπους».

