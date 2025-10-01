«Εγκληματική ενέργεια η επίθεση στην Άνοιξη»: Τι λέει στο enikos.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαστών – Αυξάνονται τα περιστατικά βίας για… απλήρωτα ενοίκια

Σοκ έχει προκαλέσει η άγρια επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Άνοιξη Αττικής, όταν ένας 31χρονος ιδιοκτήτης, μαζί με συνεργό που φέρεται να είναι ο πατέρας του, εισέβαλαν σε σπίτι ενοικιαστών και ξυλοκόπησαν μια τετραμελή οικογένεια, με αφορμή –όπως ισχυρίστηκαν– απλήρωτα ενοίκια.

Το περιστατικό κατέληξε σε σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και στην καταστροφή του αυτοκινήτου της οικογένειας. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών, Άγγελος Σκιαδάς, μιλώντας στο enikos.gr, τόνισε: «Τέτοια περιστατικά άπτονται των εγκληματικών ενεργειών και τα καταδικάζουμε».

Ο Άγγελος Σκιαδάς επισημαίνει ότι ο Σύλλογος έχει δεχτεί κατά καιρούς καταγγελίες για επεισόδια και απειλές με αφορμή απλήρωτα ενοίκια, «αλλά σε καμία περίπτωση τέτοιου είδους περιστατικά».

«Έχουν υπάρξει καταγγελίες ενοικιαστών για ύβρεις και απειλές, τύπου “θα σε πετάξω έξω” και διάφορα άλλα λεκτικά επεισόδια, αλλά ποτέ για ξυλοδαρμούς» υποστήριξε και πρόσθεσε:

«Έχει υπάρξει ένα περιστατικό, που ο ιδιοκτήτης άρπαξε τα κλειδιά του ενοικιαστή πάνω από το τραπέζι προκειμένου να μην ξαναμπεί στο σπίτι. Φυσικά καταδικάζουμε κάθε είδους τέτοιες ενέργειες ως σύλλογος».

Η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών

Σε ανακοίνωσή του, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών καταδίκασε το γεγονός αναφέροντας: «Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.) καταδικάζει την αισχρή και εγκληματική επίθεση, που δέχθηκαν με ρόπαλα και μαχαίρια ενοικιαστές από τους εκμισθωτές τους στην Άνοιξη Αττικής, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τριών μελών της οικογενείας των ενοικιαστών και τη διακομιδή τους στο Νοσοκομείο.

Η ασυδοσία των ιδιοκτητών, η οποία ενθαρρύνεται από την παντελή έλλειψη νομοθετικού πλαισίου προστασίας των ενοικιαστών και οι πρωτοφανείς αυξήσεις των ενοικίων, που έχουν φέρει σε απόγνωση χιλιάδες ενοικιαστές με τις ευλογίες της Πολιτείας, αποθρασύνει τους ιδιοκτήτες και οδηγεί πλέον σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Θεωρούμε αυτονόητο ότι η Πολιτεία θα πρέπει, έστω και τώρα, να αντιμετωπίσει το τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα που ταλανίζει τη χώρα με σοβαρότητα, φέρνοντας νομοθετικές ρυθμίσεις που θα ανακουφίσουν πραγματικά τους ενοικιαστές και να μην προσπαθεί να το αντιμετωπίσει με ευχολόγια και συνεχή μέτρα υπέρ των ιδιοκτητών. Το σημερινό επεισόδιο θα πρέπει να προβληματίσει τους πάντες!».

Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση έγινε μέσα στο σπίτι της οικογένειας, όταν ο 31χρονος μαζί με τον συνεργό του, που παραμένει ασύλληπτος, εισέβαλαν κρατώντας ρόπαλο και μαχαίρι. Από τα χτυπήματα τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα: ένας 86χρονος άνδρας, η 74χρονη σύζυγός του, ο 44χρονος γιος τους και η εγκυμονούσα σύζυγός του, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με εκδορές στα χέρια, ενώ η σύζυγός του μιλώντας στο Live News τόνισε: «Όλα έγιναν για δύο ενοίκια, εκεί μέναμε τέσσερα χρόνια. Ήρθε και μας επιτέθηκε ενώ καθόμασταν στην κουζίνα. Δεν έχουμε δημιουργήσει ξανά πρόβλημα. Εμένα με χτύπησε στο πόδι, θα χειρουργηθώ την Παρασκευή».

Ο γιος της οικογένειας περιέγραψε το περιστατικό λέγοντας: «Εμείς τα έχουμε καταθέσει όλα, τα έχουν πάρει αστυνομικοί όλα, αυτή τη στιγμή η μάνα μου είναι με σπασμένο ισχίο στο νοσοκομείο. Την χτύπησε. Την τράβηξε και την έσυρε στα σκαλοπάτια. Θα μας σκότωναν. Έτοιμοι ήταν. Είχε μαχαίρι ο ένας».

Σύμφωνα με το Mega, ο 31χρονος ιδιοκτήτης έδωσε διαφορετική εκδοχή στην κατάθεσή του: «Ουδέποτε τους χτύπησα. Πήγα απλώς στο σπίτι να ζητήσω τα χρήματα από τον 44χρονο γιο της οικογένειας. Μου χρωστούσαν τέσσερα ενοίκια. Οι ενοικιαστές αντέδρασαν και οι ηλικιωμένοι μπήκαν στη μέση για να τους χωρίσουν. Και έτσι δέχθηκαν τα χτυπήματα που δέχθηκαν».

Η αστυνομία αναζητά τον πατέρα του 31χρονου, τον οποίο τα ίδια τα θύματα έχουν υποδείξει ως συνεργό, ενώ σύμφωνα με το Mega, αναζητείται και ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου.

Μετά το περιστατικό, τα μέλη της οικογένειας εγκατέλειψαν πανικόβλητα το σπίτι, το οποίο έφερε εμφανή σημάδια της βίαιης συμπλοκής με εικόνες που θύμιζαν πεδίο μάχης. Σημειώνεται ότι λίγες ημέρες πριν, το αυτοκίνητο της οικογένειας είχε βρεθεί καμένο, αλλά δεν είχε προσδιοριστεί η αιτία της πυρκαγιάς.