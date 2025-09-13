«Έχει γίνει πολλές φορές, δεν είναι μόνο η περίπτωσή μου» λέει ο αναπληρωτής καθηγητής που έστειλαν στην Τήλο ενώ διορίστηκε στη Λέρο 

«Έχει γίνει πολλές φορές αυτό το πράγμα» λέει σε δηλώσεις του ο αναπληρωτής καθηγητής από την Ρόδο, ο οποίος είχε ενημερωθεί ότι η τοποθέτησή του ήταν στην Τήλο, ωστόσο μόλις έφτασε στο νησί και προετοιμάστηκε για να αναλάβει καθήκοντα, την τελευταία στιγμή, δέχθηκε τηλεφώνημα, ότι πρόκειται για λάθος και ότι τελικά είχε διοριστεί στη Λέρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, γνωστοποίησε το συμβάν, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Το ότι όλα γίνονται τελευταία στιγμή το ξέραμε, το ότι όλα είναι ανοργάνωτα το ξέραμε, το ότι κανείς δεν νοιάζεται για το πώς θα φτάσουμε εκεί, το ξέραμε» σχολιάζει αρχικά και προσθέτει «αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι μπορεί για αλλού να ξεκινήσεις, αλλού να φτάσεις, αλλού να είσαι τοποθετημένος, να μην ξέρεις διεύθυνση, πού είσαι, που δεν είσαι…».

Ο καθηγητής, μιλώντας στον Alpha, σημείωσε ότι: «Δεν είναι η περίπτωσή μου μόνο. Κάτω από το βίντεο είδα δεκάδες μηνύματα που έλεγαν ”το έχω πάθει και εγώ”. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό το πράγμα».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε πως: «Ο καθένας από εμάς δηλώνει στο σύστημα περιφέρειες εκπαίδευσης, στις οποίες μπορεί να πάει. Κάποια στιγμή, έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό, το οποίο σου λέει σε ποια περιφέρεια θα προσληφθείς και όχι συγκεκριμένη περιοχή. Έπειτα από αυτό, ανοίγει ξανά το σύστημα για να δηλώσουμε από τις θέσεις που υπάρχουν τα πιθανά κενά. Εμένα μου έβγαλε τότε δύο μέρη, τους Λειψούς και την Τήλο. Εγώ δήλωσα την σειρά προτίμησής μου, περίμενα και μου ήρθε το μήνυμα που αφορούσε την Τήλο».

«Οπότε ξέρω ότι την επόμενη, το πολύ την μεθεπόμενη ημέρα θα πρέπει να είμαι εκεί. Έτσι βρέθηκα στην Τήλο. Αποφασίζει κάποιος πού θα πας και απλά σε παίρνει ένα τηλέφωνο και σου λέει», τόνισε, επισημαίνοντας ακόμη ότι: «Με το που πήρα το τηλεφώνημα για την Λέρο έτρεξα, πήρα το αυτοκίνητο, πήγα στο λιμάνι κατευθείαν, έβγαλα εισιτήριο και έφυγα με το πρώτο πλοίο που βρήκα. Για όλη αυτή την ιστορία έδωσα χονδρικά 130 ευρώ».

Δείτε το βίντεο που είχε αναρτήσει: