Δράμα: Αφέθηκε ελεύθερος ο οδηγός ΚΤΕΛ που αποβίβασε μαθητές σε χωράφια

Ελεύθερος αφέθηκε, κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα, ο οδηγός ΚΤΕΛ που συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (13/09) από αστυνομικούς του Τμήματος Δοξάτου στη Δράμα, έπειτα από καταγγελία σε βάρος του.

Σύμφωνα με το Star, οι δικαστικές αρχές διέταξαν να ξεκινήσει έρευνα για την καταγγελία της μητέρας ότι ο οδηγός ανάγκασε την 12χρονη κόρη της και άλλους δύο μαθητές να αποβιβαστούν στα χωράφια γιατί το λεωφορείο ήταν υπεράριθμο.

Η μητέρα είναι αποφασισμένη και ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη, ενώ αναμένεται να κληθούν σε καταθέσεις όχι μόνο οι εμπλεκόμενοι αλλά και οι μάρτυρες που είδαν τα όσα έγιναν.