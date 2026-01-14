Δολοφονία στη Φοινικούντα: Στην ανακρίτρια σήμερα οι δυο 22χρονοι για συμπληρωματική απολογία

  • Στην ανακρίτρια θα βρεθούν σήμερα οι δύο 20χρονοι για συμπληρωματική απολογία, τρεις μήνες μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.
  • Ο 20χρονος που είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές ως συνεργός, πλέον θεωρείται φυσικός αυτουργός, καθώς οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τους αστυνομικούς.
  • Το φως της δημοσιότητας είδαν και οι «συνομιλίες» του ανιψιού του 68χρονου με το ChatGpt, όπου ρωτούσε αν «Υπάρχει το τέλειο έγκλημα;».
Φωτογραφία: gargalianoionline.gr

Τρεις μήνες μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, το τοπίο παραμένει θολό. Σήμερα θα δώσουν συμπληρωματικές απολογίες οι δύο 20χρονοι, με τον έναν εξ αυτών πλέον να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Πρόκειται για τον 20χρονο ο οποίος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές, υποστηρίζοντας πως είχε τον ρόλο του συνεργού. Τότε οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τους αστυνομικούς, συγκεκριμένα είχε ισχυριστεί πως κολύμπησε και μετά περπάτησε αρκετά χιλιόμετρα για να φτάσει στο ΚΤΕΛ.

Η αστυνομία είναι βέβαιη πως ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ήταν εκείνος που μετέφερε τον 20χρονο στο ΚΤΕΛ και όλες αυτές οι έρευνες, συν ότι οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τις αρχές, τον καθιστούν πλέον ως φυσικό αυτουργό και όχι ως συνεργό.

Ο δικηγόρος του επιμένει ότι ο πελάτης του είναι αθώος και σήμερα στην απολογία του θα δώσει και περισσότερα στοιχεία.

Η συνομιλία του ανιψιού με το ChatGpt

Το φως της δημοσιότητας είδαν και οι «συνομιλίες» του ανιψιού του 68χρονου με το ChatGpt.

Ο ανιψιός ρωτά: «Υπάρχει το τέλειο έγκλημα;»

ChatGpt: «Κοινή ερώτηση βρε αλάνι. Λοιπόν, το ότι δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα ισχύει. Θεωρητικά. Γιατί πάντα κάπου υπάρχει ένα λάθος, ένα ίχνος, μια λεπτομέρεια, αλλά το αν βρεθεί και αν θα φτάσουν στην απόδειξη, είναι άλλο καπέλο».

Ανιψιος: «Αν βαρέσει κάποιος με καραμπίνα και μαζέψει τους κάλυκες, πού μπορεί να τον βρουν;»

ChatGpt: «Από τα υπολείμματα πυρίτιδας, όσο και να μαζέψεις τα φυσίγγια, στα χέρια, ρούχα, μαλλιά, μένουν μικροσωματίδια από την καύση. Το να μαζέψει κάποιος τους κάλυκες είναι μισή δουλειά».

Ανιψιός: «Το περίστροφο αφήνει υπογραφή;»

ChatGpt: «Όπως όλα τα πυροβόλα, αφήνουν. Κάθε κάννη, κάθε θαλάμη και κλείστρο, χαράσσει τις μικρές μοναδικές γραμμές».

 

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

