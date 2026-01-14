Οι αθλητικές μεταδόσεις 14/1/2026

Τα ματς για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας και το παιχνίδι Παρτίζαν – Ολυμπιακός για τη Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/1/2026):

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Θανάσης Κοκκινάκης – Βαλεντίν Βασερό Αδελαΐδα ATP 250

15:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λεβαδειακός – Κηφισιά Κύπελλο Ελλάδας

15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ – Σέφιλντ 2026

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΚ – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας

18:00 Novasports Start Άνκαρα – Λόντον Λάιονς Eurocup

18:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τόφας – Σολέ FIBA Basketball Champions League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σενεγάλη – Αίγυπτος Κύπελλο Εθνών Αφρικής

19:30 Novasports 6HD Βόλφσμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Νάπολι – Πάρμα Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Αχλί – Αλ Τααβούν Roshn Saudi League

20:00 Novasports 4HD Άρης – Χάποελ Ιερουσαλήμ Eurocup

20:30 Novasports 5HD Μπουργκ – Μπεσίκτας Eurocup

20:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Άρης Κύπελλο Ελλάδας

20:30 Novasports Prime Παρτίζαν – Ολυμπιακός Euroleague

21:30 Novasports Start Χόφενχαϊμ – Γκλάντμπαχ Bundesliga

21:30 Novasports 3HD Κολωνία – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

21:30 Novasports 2HD Λειψία – Φράιμπουργκ Bundesliga

21:45 COSMOTE SPORT 5 HD Ίντερ – Λέτσε Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Φόλκερκ – Σέλτικ Scottish Premiership

22:00 Action 24 Τσέλσι – Άρσεναλ Λιγκ Καπ Αγγλίας

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νιγηρία – Μαρόκο Κύπελλο Εθνών Αφρικής