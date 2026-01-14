Οι ΗΠΑ αποδεσμεύουν τον πύραυλο PrSM για την Ελλάδα – Ερωτήματα για τη στάση του ΓΕΕΘΑ

Οι ΗΠΑ αποδεσμεύουν για την Ελλάδα τους πυραύλους PrSM, που αποτελούν τον διακαή πόθο του Στρατού Ξηράς για τις πυροβολαρχίες MLRS M270, που ονομάζονται και ως «σατανάδες του Αιγαίου». Κι όμως, το ΓΕΕΘΑ δεν έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την αποστολή LOR προς τις ΗΠΑ.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ένα από τα κυρίως ζητούμενα για το πυροβολικό του Στρατού Ξηράς είναι η αναβάθμιση του πυροβολικού και πιο συγκεκριμένα των 36 πυροβολαρχιών MLRS M270 που διαθέτει.

Ο λόγος είναι γιατί οι «σατανάδες του Αιγαίου», όπως είναι το προσωνύμιό τους, διαθέτουν ένα πολύ μεγάλο απόθεμα πυραύλων, οι οποίοι μπορούν να επιφέρουν πλήγματα ακριβείας σε βάθος έως 150 χλμ στον αντίπαλο, δημιουργώντας μία ζώνη κολάσεως και φυσικά πλεονέκτημα της αμυντικής γραμμής της χώρας μας.

Από Αρχηγίας ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνου Φλώρου, είχε αποφασιστεί ο εκσυγχρονισμός των MLRS M270, ώστε ο Στρατός να μπορεί να έχει αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα.

Όπως έχουμε γράψει λεπτομερώς στο enikos.gr, η αμερικανική πλευρά ανταποκρίθηκε σε αυτό το αίτημα, παρουσιάζοντας μία πρόταση που προβλέπει την αναβάθμιση 15 MLRS Μ270 σε έκδοση Α2. Την διατήρηση 6 Μ270 στην υπάρχουσα έκδοση Α0, ώστε να πάρουν ως «προίκα» το σύνολο των πυραύλων από το απόθεμα του Ελληνικού Στρατού, που είναι πολύ μεγάλο. Σε ό, τι αφορά τα υπόλοιπα παλαιά 15, οι Αμερικανοί – και η κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin, τα αγοράζουν και τα αντικαθιστούν με HIMARS M142.

Τα HIMARS εν αντιθέσει με τα ερπυστριοφόρα Μ270 είναι τροχοφόρα 6Χ6 και μπορούν να μεταφερθούν σε νησιά του Αιγαίου ακόμη και με C-130. Φέρουν τον μισό φόρτο βλημάτων εν σχέσει με τα Μ270, ωστόσο εκτοξεύουν τα ίδια βλήματα με τα αναβαθμισμένα Μ270 A2 ενώ παρέχουν ευελιξία, γρήγορη ανάπτυξη και ταχεία εκτέλεση πυρών.

Η πρόταση, όπως έχουμε αναφέρει από τον περασμένο Μάιο στο enikos.gr, περιλαμβάνει την άμεση παραχώρηση 3 συστημάτων HIMARS για την εκπαίδευση των πληρωμάτων, γρήγορη παράδοση των HIMARS ενώ σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των 15 MLRS, αυτοί θα πρέπει να μεταφερθούν στις ΗΠΑ, όπου θα πραγματοποιηθεί το σύνολο των εργασιών, για να επιστρέψουν στην Ελλάδα σταδιακά έπειτα από 30 μήνες.

Το κόστος αναβάθμισης των 15 Μ270 σε Α2, της προμήθειας HIMARS και μεγάλου όγκου πυραύλων ανέρχεται σε περίπου 565 εκατ. ευρώ, ενώ προσφέρεται συμπαραγωγή ελληνικών εταιρειών κατά 25% στην διεθνή παραγωγή συστημάτων των Μ270.

Ο λόγος για τον οποίο έκαναν δεύτερες σκέψεις στο ΓΕΣ ήταν λόγω του Πυραύλου Ακριβείας (PrSM – Precision Strike Missile) ο οποίος μπορεί να επιφέρει πλήγματα μακράς εμβέλειας, άνω των 500 χλμ με μεγάλη ακρίβεια.

Μάλιστα, η διάθεση των ΗΠΑ, που έχει βρει ευήκοα ώτα στο ΓΕΣ, έρχεται σε μία συγκυρία που ο αμερικανικός στρατός δοκιμάζει μία νέα έκδοση του πυραύλου PrSM, ο οποίος πιάνει υπερηχητικές ταχύτητες, με εμβέλεια τα 1.000 χλμ.

Αυτό σημαίνει ότι αυτόματα ο πύραυλος TYFUN, που υποστηρίζει ο Ερντογάν ότι θα έχει στην εμβέλειά του την Αθήνα, μετατρέπεται από φόβητρο σε πυροτέχνημα, γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει πυροβολαρχίες που θα μπορούν με μαζικότητα και σε μεγάλους αριθμούς να πλήξει όποια περιοχή επιθυμεί στην Τουρκία, σε βάθος 1.000 χλμ από τα νησιά και τον Έβρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το ΓΕΕΘΑ ενημερώθηκε από το ΓΕΣ ότι οι ΗΠΑ αποδεσμεύουν αυτόν τον πύραυλο, ο οποίος μπορεί να μπει στο πακέτο του εκσυγχρονισμού των MLRS. Για να γίνει ωστόσο αυτό θα πρέπει – βάσει της επίσημης διαδικασίας και λογικής – να αποτυπωθεί στο χαρτί. Κι αυτό συνεπάγεται την αποστολή επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ονομαστική τιμή, δηλαδή LOR (Letter of Request) for Price and Availability.

Κι αυτή η απραξία, ειδικά για ένα τόσο χρήσιμο και κρίσιμο όπλο, μπορεί να οδηγήσει στην απαξίωση της ικανότητάς του, παρά το γεγονός ότι δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα (από το υστέρημα των Ελλήνων) για την προμήθειά του.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της μη αναβάθμισής τους τελικά αποσύρθηκαν – αφού πρώτα καθηλώθηκαν – τα Mirage 2000 EGM ενώ και οι φρεγάτες ΜΕΚΟ έχουν φτάσει στο όριό τους. Παρόμοια τύχη, με μη εκσυγχρονισμό ή υποστήριξη, είχαν κι άλλα πανάκριβα συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, με αποτέλεσμα να χρειάζεται η πολλαπλάσια δαπάνη μετά από τη χώρα – συνεπώς τους Έλληνες φορολογούμενους – για την επαναφορά τους σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ή εν τέλει την αντικατάστασή τους.