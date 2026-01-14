Πρόληψη οστεοπόρωσης: Η πρωινή συνήθεια που προστατεύει την υγεία των οστών σας καθώς μεγαλώνετε, σύμφωνα με μελέτη

Η οστεοπόρωση είναι μία από τις παθήσεις που συχνά παραβλέπονται μπροστά σε πιο «επείγοντα» ζητήματα υγείας, όπως οι καρδιοπάθειες και ο καρκίνος. Ωστόσο, μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής μας.

Τι είναι η οστεοπόρωση και γιατί ονομάζεται «σιωπηλή νόσος»

Η οστεοπόρωση αναπτύσσεται όταν η οστική πυκνότητα (BMD) και η οστική μάζα μειώνονται. Ονομάζεται «σιωπηλή» νόσος επειδή συνήθως δεν παρουσιάζει συμπτώματα, μέχρι τη στιγμή που θα υποστείτε ένα κάταγμα.

Ο κίνδυνος αυξάνεται με την ηλικία, ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση. Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα, περίπου το 13% των ενηλίκων άνω των 50 ετών στις ΗΠΑ διαγνώστηκαν με οστεοπόρωση, ποσοστό που αγγίζει το 18% για τα άτομα άνω των 65 ετών. Ειδικά στις γυναίκες, το ποσοστό φτάνει το 27% στις ηλικίες άνω των 65.

Παράγοντες που επηρεάζουν την οστική μάζα

Πολλοί παράγοντες κινδύνου συνδέονται με τον τρόπο ζωής μας:

Άσκηση: Η γυμναστική με αντιστάσεις και το περπάτημα βοηθούν στην πρόληψη.

Ανθυγιεινές συνήθειες: Το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ αυξάνουν τον κίνδυνο.

Διατροφή: Οι τροφές πλούσιες σε ασβέστιο, μαγνήσιο, φώσφορο και βιταμίνη D είναι απαραίτητες.

Τσάι ή καφές; Τι έδειξε έρευνα για την οστική πυκνότητα

Ενώ γνωρίζουμε τα οφέλη των γαλακτοκομικών, ο ρόλος ροφημάτων, όπως ο καφές και το τσάι, παρέμενε ασαφής, με προηγούμενες μελέτες να δίνουν αντικρουόμενα αποτελέσματα για τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Για να ξεδιαλύνουν το τοπίο, ερευνητές στην Αυστραλία πραγματοποίησαν μια νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients. Τα ευρήματα ρίχνουν νέο φως στο πώς η πρωινή συνήθεια της κατανάλωση τσαγιού μπορεί να αποτελέσει «ασπίδα» για τα οστά σας.

Πώς διεξήχθη η έρευνα

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι ερευνητές άντλησαν δεδομένα διάρκειας περίπου 10 ετών από μια ευρύτερη έρευνα 20ετίας, γνωστή ως Study of Osteoporotic Fractures (SOF). Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερες από 9.700 γυναίκες, ηλικίας 65 ετών και άνω.

Κατά τη διάρκεια των κλινικών επισκέψεων στο δεύτερο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο έτος της μελέτης, οι συμμετέχουσες υποβλήθηκαν σε μετρήσεις της οστικής μεταλλικής πυκνότητας (BMD) στον αυχένα του μηριαίου οστού και συνολικά στο ισχίο — σημεία που αποτελούν τα πιο συνηθισμένα πεδία μέτρησης για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης.

Η καταγραφή της κατανάλωσης καφέ και τσαγιού

Στις ίδιες κλινικές επισκέψεις, οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τις καθημερινές τους συνήθειες:

Για τον καφέ: Ερωτήθηκαν αν πίνουν κανονικό καφέ και, σε περίπτωση θετικής απάντησης, πόσα φλιτζάνια καταναλώνουν κατά μέσο όρο ημερησίως.

Για το τσάι: Ερωτήθηκαν αν καταναλώνουν τσάι ή παγωμένο τσάι (εξαιρουμένων των αφεψημάτων βοτάνων ή των ποικιλιών χωρίς καφεΐνη) και πόσα φλιτζάνια πίνουν την ημέρα.

Λήψη ιατρικού ιστορικού και δημογραφικών στοιχείων

Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των στατιστικών αναλύσεων, οι ερευνητές συγκέντρωσαν επιπλέον δεδομένα, όπως:

Ηλικία, δείκτη μάζας σώματος (BMI) και κάπνισμα.

Ηλικία εμμηνόπαυσης και ιστορικό κατανάλωσης αλκοόλ.

Επίπεδα σωματικής δραστηριότητας.

Χρήση οιστρογόνων και στεροειδών από το στόμα.

Επιπλέον, υπολογίστηκε η εβδομαδιαία πρόσληψη ασβεστίου και πρωτεΐνης, βάσει μιας διατροφικής κλίμακας 20 σημείων που συμπλήρωσαν οι συμμετέχουσες στην αρχή της έρευνας.

Τα ευρήματα της μελέτης

Η έρευνα δεν έδειξε κανένα θετικό όφελος από την κατανάλωση καφέ στην οστική πυκνότητα. Αντιθέτως, διαπιστώθηκαν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για όσους κατανάλωναν περισσότερα από πέντε φλιτζάνια καφέ την ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, όσοι προτιμούν το τσάι φαίνεται να έχουν πλεονέκτημα. Οι ερευνητές βρήκαν μια σαφή συσχέτιση ανάμεσα στην κατανάλωση τσαγιού και την υψηλότερη οστική πυκνότητα στο ισχίο, ιδιαίτερα σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.

Περιορισμοί της έρευνας

Οι ερευνητές επεσήμαναν ορισμένους περιορισμούς στη μελέτη τους, τους οποίους πρέπει να λάβουμε υπόψη:

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν μόνοι τους την ποσότητα καφέ και τσαγιού που κατανάλωναν, χωρίς λεπτομέρειες για το μέγεθος του φλιτζανιού ή την περιεκτικότητα σε καφεΐνη.

Λόγω της δεκαετούς παρακολούθησης και της προχωρημένης ηλικίας των γυναικών, ορισμένες απεβίωσαν ή αποχώρησαν για λόγους υγείας πριν την ολοκλήρωση της μελέτης.

Η μείωση του αριθμού των συμμετεχόντων προς το τέλος της έρευνας ενδέχεται να έχει επηρεάσει την ισχύ των τελικών αποτελεσμάτων.

Καφές και τσάι: Πώς επηρεάζουν την υγεία σας

Ο καφές και το τσάι είναι από τα πιο δημοφιλή ροφήματα παγκοσμίως. Καθώς προέρχονται από φυτικές πηγές, είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και έχουν την ιδιότητα να μειώνουν τη φλεγμονή και τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών.

Οφέλη του καφέ: Ο καφές έχει συνδεθεί με την καλύτερη υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου , ενώ παράλληλα μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και να σας χαρίσει επιπλέον ενέργεια.

, ενώ παράλληλα μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και να σας χαρίσει επιπλέον ενέργεια. Η δύναμη του τσαγιού: Αν πίνετε τακτικά τσάι, ενδέχεται να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη μακροζωία. Από το πράσινο, το μαύρο και το λευκό τσάι, μέχρι το γιασεμί και τη μέντα, όλες οι ποικιλίες είναι γεμάτες με ισχυρές φυτικές ενώσεις.

Διατροφή και προστασία των οστών

Πέρα από τα ροφήματα, η συνολική διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία των οστών. Ενώ τα γαλακτοκομικά είναι η πιο γνωστή πηγή, ο κονσερβοποιημένος σολομός αποτελεί επίσης μια εξαιρετική τροφή για το χτίσιμο των οστών.

Επιπλέον, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η μεσογειακή διατροφή, ειδικά όταν συνδυάζεται με άσκηση, μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της οστεοπόρωσης. Ένα πλάνο γευμάτων βασισμένο στη μεσογειακή διατροφή είναι γεμάτο τροφές που προστατεύουν την καρδιά, τον εγκέφαλο και τον σκελετό σας.

Τι μπορείτε να κάνετε για να θωρακίσετε τα οστά σας

Η παραπάνω μελέτη υποδηλώνει ότι η κατανάλωση πάνω από πέντε φλιτζανιών καφέ την ημέρα μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οστική πυκνότητα. Αντίθετα, το τσάι φαίνεται να έχει θετική επίδραση.

Για να προστατεύσετε τα οστά σας μπορείτε να κάνετε τα εξής: