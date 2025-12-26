Δήμος Αθηναίων: Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα με Μαραβέγια, Μόρφη, Μουτσινά και Σωτηροπούλου

  • Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο Δήμος Αθηναίων θα υποδεχθεί το νέο έτος με μια λαμπερή γιορτή στην πλατεία Συντάγματος, ξεκινώντας στις 22:00 με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα.
  • Στη σκηνή θα βρεθούν ο Κωστής Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη, ενώ την παρουσίαση της μαγικής βραδιάς αναλαμβάνουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου.
  • Η υποδοχή του 2026 θα σηματοδοτηθεί από το μεγαλύτερο drone show που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην πόλη και αθόρυβα, φιλικά προς το περιβάλλον πυροτεχνήματα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

2026

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έλευση του 2026. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο Δήμος Αθηναίων θα υποδεχθεί το νέο έτος με μια λαμπερή γιορτή, γεμάτη μουσική, χορό και πολλές εκπλήξεις, στην πλατεία Συντάγματος.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ελάτε να υποδεχτούμε μαζί το 2026 στην καρδιά της πόλης. Αλλάζουμε χρονιά στο Σύνταγμα με Κωστή Μαραβέγια, Ρένα Μόρφη, Νίκο Μουτσινά και Τόνια Σωτηροπούλου. Όπως και πέρυσι, θα έχουμε αθόρυβα πυροτεχνήματα, σεβόμενοι το περιβάλλον, τους ευαίσθητους στον ήχο συνανθρώπους μας και τα ζώα. Σας καλώ να ζήσουμε μοναδικές στιγμές με αγαπημένους καλλιτέχνες, να απολαύσουμε ένα εντυπωσιακό drone show και να καλωσορίσουμε το νέο έτος με αισιοδοξία και χαμόγελα».

Στις 22:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων ανοίγει τη βραδιά

Η εκδήλωση ξεκινά στις 22:00 με τις μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων. Στη συνέχεια, ο Κωστής Μαραβέγιας θα μας ταξιδέψει μέσα από αγαπημένα τραγούδια και πρωτότυπες διασκευές, με το χαρακτηριστικό του πολύχρωμο και χαρούμενο μεσογειακό του στυλ που συνδυάζει έντεχνο, βαλκανικό και λατινοαμερικάνικο ήχο. Η Ρένα Μόρφη θα παρασύρει το κοινό με τη βελούδινη φωνή της και την εκρηκτική σκηνική της παρουσία, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το προσωπικό της ρεπερτόριο, εμβληματικά λαϊκά τραγούδια και αναπάντεχες διασκευές. Την παρουσίαση της μαγικής βραδιάς αναλαμβάνουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου, κρατώντας τον ρυθμό μέχρι τις πρώτες ώρες του νέου έτους.

Τα τελευταία λεπτά του 2025, ο ουρανός της Αθήνας θα μετατραπεί σε μια εντυπωσιακή σκηνή φωτός, από το μεγαλύτερο drone show που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην πόλη. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μαζί με τους παρουσιαστές και τους καλλιτέχνες, θα δώσουν το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης για την αλλαγή του χρόνου.

Θα καλωσορίσουμε το 2026 με αθόρυβα και φιλικά προς το περιβάλλον πυροτεχνήματα υψηλής αισθητικής, με εντυπωσιακά φωτεινά χρώματα και μοναδικούς καλλιτεχνικούς σχηματισμούς.

Ολόκληρη η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω livestreaming από την επίσημη σελίδα του Δήμου Αθηναίων στο Facebook (@cityofathensofficial) και το επίσημο κανάλι του στο YouTube (@cityofathens.youtube). Θα υπάρχει παράλληλη απόδοση όλης της εκδήλωσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, από τη διερμηνέα Σοφία Ρομπόλη, ώστε κανείς να μην χάσει τη μαγεία της βραδιάς.

Από την καρδιά της πόλης, η Αθήνα υποδέχεται το 2026 με ένα μεγάλο πάρτι, χαρίζοντας σε όλους μια μαγική αρχή για το νέο έτος!

Δείτε φωτογραφικό υλικό στον σύνδεσμο: https://shared.cityofathens.gr/index.php/s/3oaCPxrx8HXbzAS

