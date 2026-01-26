Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου για τον θάνατο της Αναστασίας Αθήνη: «Έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς μου σε πνευματικό επίπεδο»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου, Αναστασία Αθήνη

Για τον θάνατο της Αναστασίας Αθήνη, η οποία την είχε χαστουκίσει δημόσια μπροστά στις κάμερες το 1997, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου.

«Οι απρέπειες οποιουδήποτε δεν αποτελούν για μένα και το επίπεδό μου αντικείμενο σχολιασμού. Είναι ένα βίαιο γεγονός, απέναντι στο πρόσωπό μου, του παρελθόντος και δεν θέλω να ασχολούμαι με το παρελθόν» ανέφερε αρχικά η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno».

«Οι εποχές είναι εντελώς διαφορετικές, διότι δεν έχουν καμία σχέση με την τότε εποχή που υπήρχαν άλλα πράγματα. Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Δεν θέλω να κρίνω και δεν θέλω να πλατιάσω. Διαμαρτύρομαι γιατί τόσες δηλώσεις μου που είναι επίκαιρες και τοποθετήσεις μου αποσιωπούνται εσκεμμένα απέναντι σε ένα σύστημα που σαπίζει» πρόσθεσε.

«Εγώ έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς μου σε πνευματικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο δεν μπορώ. Γιατί εδώ γράφεται η ιστορία της χώρας, η ιστορία γενικώς ξαναγράφεται» κατέληξε η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Αυτή η βιταμίνη μπορεί να σας βοηθήσει να τη μειώσετε φυσικά, σύμφωνα με έρευνα

Εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV στην Ελλάδα: Τι δείχνουν τα πρώτα εθνικά δεδομένα

Υπουργικό Συμβούλιο: Επιστολική ψήφος και 3 έδρες για τους απόδημους Έλληνες – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τη γραφειοκρα...

«Πράσινο φως» από την ΕΕ στο σχέδιο για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου-Τι αναφέρει

Το «φαγοπότι» των μαύρων τρυπών θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξήγηση ενός κοσμικού μυστηρίου που αποκαλύφθηκε από το James ...

Microsoft Research: Παρουσίασε το μοντέλο Rho-alpha για την αυτονομία των ρομπότ – Οι δυνατότητές του
περισσότερα
17:43 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Εντυπωσιακό βίντεο από τη Νάξο: Η προσπάθεια των πιλότων να προσγειώσουν τα αεροπλάνα εν μέσω ισχυρών ανέμων

Ιδιαίτερα δύσκολες ήταν οι συνθήκες σήμερα Δευτέρα το πρωί στο αεροδρόμιο της Νάξου, καθώς οι ...
17:25 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Τρίκαλα: Βίντεο ντοκουμέντο με την στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τα πρόσωπα της τραγωδίας και οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών

Η στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, έχει καταγρ...
17:11 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Εικόνες από drone αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – ΒΙΝΤΕΟ

Εικόνες αποκάλυψης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε η τραγωδία τα ξ...
17:05 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Χαϊδάρι: Συνελήφθη 20χρονος συνεπιβάτης μοτοσικλέτας με γεμάτο όπλο – Έβρισε και απείλησε τους αστυνομικούς 

Συνελήφθη, βραδινές ώρες του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι