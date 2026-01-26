Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου για τον θάνατο της Αναστασίας Αθήνη: «Έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς μου σε πνευματικό επίπεδο»

Για τον θάνατο της Αναστασίας Αθήνη, η οποία την είχε χαστουκίσει δημόσια μπροστά στις κάμερες το 1997, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου.

«Οι απρέπειες οποιουδήποτε δεν αποτελούν για μένα και το επίπεδό μου αντικείμενο σχολιασμού. Είναι ένα βίαιο γεγονός, απέναντι στο πρόσωπό μου, του παρελθόντος και δεν θέλω να ασχολούμαι με το παρελθόν» ανέφερε αρχικά η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno».

«Οι εποχές είναι εντελώς διαφορετικές, διότι δεν έχουν καμία σχέση με την τότε εποχή που υπήρχαν άλλα πράγματα. Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Δεν θέλω να κρίνω και δεν θέλω να πλατιάσω. Διαμαρτύρομαι γιατί τόσες δηλώσεις μου που είναι επίκαιρες και τοποθετήσεις μου αποσιωπούνται εσκεμμένα απέναντι σε ένα σύστημα που σαπίζει» πρόσθεσε.

«Εγώ έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς μου σε πνευματικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο δεν μπορώ. Γιατί εδώ γράφεται η ιστορία της χώρας, η ιστορία γενικώς ξαναγράφεται» κατέληξε η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου.