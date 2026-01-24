Πέθανε η Αναστασία Αθήνη – Είχε χαστουκίσει την Δήμητρα Λιάνη

Σύνοψη από το

  • Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών η Αναστασία Αθήνη, η οποία είχε γίνει γνωστή στο Πανελλήνιο από το περιστατικό του 1997, όταν είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Λιάνη στη Στοά του Βιβλίου.
  • Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από τις κάμερες και έμεινε στην ιστορία.
  • Η ίδια είχε δηλώσει μερικές ημέρες αργότερα «Θα το ξαναέκανα», εκφράζοντας την άποψή της για το περιστατικό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πέθανε η Αναστασία Αθήνη – Είχε χαστουκίσει την Δήμητρα Λιάνη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, η Αναστασία Αθήνη. Είχε γίνει γνωστή στο Πανελλήνιο από το περιστατικό του 1997, όταν είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Λιάνη στη Στοά του Βιβλίου, σε ένα στιγμιότυπο που καταγράφηκε από τις κάμερες και έμεινε στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής επικαιρότητας.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στο Μοναστηράκι την Κυριακή στις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη, σύμφωνα με το e-maistros.gr.

«Θα το ξαναέκανα», είπε μερικές ημέρες αργότερα σε μια από τις πάρα πολλές συνεντεύξεις που έδωσε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. «Υπάρχουν τόσα προβλήματα, τόσες γυναίκες που παλεύουν για να τα βγάλουν πέρα, που αγωνίζονται και θα ασχολούμαστε με την κυρία αυτή; Ποια είναι η ιστορία της τέλος πάντων; Τι έχει προσφέρει; Ποιος είναι ο αγώνας της; Δεν μου λέει κάτι το ότι ήταν παντρεμένη με έναν λαϊκό ηγέτη, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί εκ των υστέρων μου έδειξε εμένα πως τον μέτρησε με βάση τα χρήματα» είχε προσθέσει.

Είχε καταγγείλει, μάλιστα, πως στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου την είχαν χτυπήσει και ουσιαστικά της επέβαλαν να ζητήσει συγγνώμη από τη Δήμητρα Λιάνη.

Τα βίντεο από το 1997

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρος: Πώς να καίτε περισσότερες θερμίδες στο περπάτημα, σύμφωνα με ειδικούς

Χοληστερίνη: Πόσο επικίνδυνη είναι η υψηλή LDL και πώς μπορείτε να τη μειώσετε;

Πώς ξεμπλέκεται η γραφειοκρατία με 400 απλουστεύσεις – Ποιος ο ρόλος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Μίτος»

ΟΠΕΚΑ: Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα – Η ημερομηνία πίστωσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:01 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Ποινή φυλάκισης δύο ετών χωρίς αναστολή στη διευθύντρια που φίμωσε 13χρονο μαθητή

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών καταδικάστηκε η 60χρονη εκπαιδευτικός από τις Σέρρες που φίμωσε έν...
14:48 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Βριλήσσια: Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ για τον τραυματισμό της υπαλλήλου – «Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας»

Ανακοίνωση εξέδωσαν τα ΕΛΤΑ αναφορικά με το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί με αποτέλεσμα τ...
14:34 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Πέθανε ο οδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με νταλίκα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί του Σαββάτου στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, ...
13:45 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Βριλήσσια: Βίντεο από τη στιγμή που ο άνδρας χτυπά με το ΙΧ του την υπάλληλο των ΕΛΤΑ

Η στιγμή που η υπάλληλος των ΕΛΤΑ τραυματίζεται έξω από το υποκατάστημα στα Βριλήσσια, όταν ο ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι