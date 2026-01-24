Πέθανε η Αναστασία Αθήνη – Είχε χαστουκίσει την Δήμητρα Λιάνη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, η Αναστασία Αθήνη. Είχε γίνει γνωστή στο Πανελλήνιο από το περιστατικό του 1997, όταν είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Λιάνη στη Στοά του Βιβλίου, σε ένα στιγμιότυπο που καταγράφηκε από τις κάμερες και έμεινε στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής επικαιρότητας.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στο Μοναστηράκι την Κυριακή στις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη, σύμφωνα με το e-maistros.gr.

«Θα το ξαναέκανα», είπε μερικές ημέρες αργότερα σε μια από τις πάρα πολλές συνεντεύξεις που έδωσε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. «Υπάρχουν τόσα προβλήματα, τόσες γυναίκες που παλεύουν για να τα βγάλουν πέρα, που αγωνίζονται και θα ασχολούμαστε με την κυρία αυτή; Ποια είναι η ιστορία της τέλος πάντων; Τι έχει προσφέρει; Ποιος είναι ο αγώνας της; Δεν μου λέει κάτι το ότι ήταν παντρεμένη με έναν λαϊκό ηγέτη, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί εκ των υστέρων μου έδειξε εμένα πως τον μέτρησε με βάση τα χρήματα» είχε προσθέσει.

Είχε καταγγείλει, μάλιστα, πως στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου την είχαν χτυπήσει και ουσιαστικά της επέβαλαν να ζητήσει συγγνώμη από τη Δήμητρα Λιάνη.

Τα βίντεο από το 1997