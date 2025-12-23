Διαμαρτυρία αγροτοκτηνοτρόφων στο Ηράκλειο: Πέταξαν φύλλα από ελιές έξω από την Περιφέρεια Κρήτης – Δείτε βίντεο

Φύλλα από ελιές πέταξαν έξω από την Περιφέρεια Κρήτης, αγροτοκτηνοτρόφοι, που πραγματοποίησαν νωρίτερα απόψε διαμαρτυρία στο Ηράκλειο.

Στη διαμαρτυρία που ξεκίνησε με μηχανοκίνητη πορεία από την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού και συνεχίστηκε σε ένα μεγάλο μέρος της πόλης του Ηρακλείου, συμμετείχαν μέλη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου (ΕΟΑΣΗ) όπως και εκπρόσωποι συνδικάτων και σωματείων εργαζομένων, που όπως σημείωσαν στέκονται στο πλευρό των αγροτοκτηνοτρόφων.

Οι διαμαρτυρόμενοι όταν πέρασαν με την μηχανοκίνητη πορεία από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, θυροκόλλησαν τα αιτήματα τους, ενώ ολοκλήρωσαν την μηχανοκίνητη πορεία τους στην Πλατεία Ελευθερίας φωνάζοντας συνθήματα και πετώντας τα φύλλα από ελιές έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης.

«Η αγωνία μας για να ζήσουμε στα χωράφια μας και στην παραγωγή μας είναι τραγική. Πρέπει να ζήσουμε, έχουμε κόστη παραγωγής, δεν έχουμε εγγυημένες τιμές, δεν έχουμε ασφάλεια στον ΕΛΓΑ, δεν μας εξασφαλίζουν ούτε επιδοτήσεις. Οι ανάγκες για επιβίωση είναι τεράστιες» ανέφερε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου Μανώλης Καρκαβάτσος, ο οποίος τόνισε ότι στόχος τους είναι να μείνουν στους δρόμους «μέχρι η κυβέρνηση να δώσει διέξοδο στα αδιέξοδα μας».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ