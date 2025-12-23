Διαμαρτυρία αγροτοκτηνοτρόφων στο Ηράκλειο: Πέταξαν φύλλα από ελιές έξω από την Περιφέρεια Κρήτης – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΚΡΗΤΗ ΑΓΡΟΤΕΣ

Φύλλα από ελιές πέταξαν έξω από την Περιφέρεια Κρήτης, αγροτοκτηνοτρόφοι, που πραγματοποίησαν νωρίτερα απόψε διαμαρτυρία στο Ηράκλειο.

Στη διαμαρτυρία που ξεκίνησε με μηχανοκίνητη πορεία από την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού και συνεχίστηκε σε ένα μεγάλο μέρος της πόλης του Ηρακλείου, συμμετείχαν μέλη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου (ΕΟΑΣΗ) όπως και εκπρόσωποι συνδικάτων και σωματείων εργαζομένων, που όπως σημείωσαν στέκονται στο πλευρό των αγροτοκτηνοτρόφων.

Οι διαμαρτυρόμενοι όταν πέρασαν με την μηχανοκίνητη πορεία από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, θυροκόλλησαν τα αιτήματα τους, ενώ ολοκλήρωσαν την μηχανοκίνητη πορεία τους στην Πλατεία Ελευθερίας φωνάζοντας συνθήματα και πετώντας τα φύλλα από ελιές έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης.

ΚΡΗΤΗ ΑΓΡΟΤΕΣ

«Η αγωνία μας για να ζήσουμε στα χωράφια μας και στην παραγωγή μας είναι τραγική. Πρέπει να ζήσουμε, έχουμε κόστη παραγωγής, δεν έχουμε εγγυημένες τιμές, δεν έχουμε ασφάλεια στον ΕΛΓΑ, δεν μας εξασφαλίζουν ούτε επιδοτήσεις. Οι ανάγκες για επιβίωση είναι τεράστιες» ανέφερε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου Μανώλης Καρκαβάτσος, ο οποίος τόνισε ότι στόχος τους είναι να μείνουν στους δρόμους «μέχρι η κυβέρνηση να δώσει διέξοδο στα αδιέξοδα μας».

 

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς μας επηρεάζει η Χριστουγεννιάτικη μουσική; Τι μπορεί να σημαίνει αν δεν σας αρέσει

Συμβουλές για να αποφευχθούν παιδικά ατυχήματα τα Χριστούγεννα

Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά τα καταστήματα την τελευταία Κυριακή του χρόνου

Αυξήσεις στις συντάξεις: Πόσα θα κερδίσετε από τον Ιανουάριο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:05 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

«Τεστ» υπομονής η χριστουγεννιάτικη έξοδος: Οι ουρές χιλιομέτρων και η απόφαση να ανοίξουν επιπλέον λωρίδες – Εν αναμονή των επόμενων κινήσεων των αγροτών

Με υπομονή και ατσάλινα νεύρα εξελίχθηκε η έξοδος των Χριστουγέννων. Tα αγροτικά μπλόκα σε εθν...
22:56 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Θάνατος 3χρονου Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί είχε φάει το προηγούμενο βράδυ» υποστηρίζει η μητέρα του – Στο νοσοκομείο τα αδελφάκια του

Αρνήθηκε ότι το 3χρονο παιδί της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο περίπου 24 ώρες μετά τον θάνατό το...
22:30 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Σύλληψη 35χρονου στα Καλύβια: Πιθανή σχέση του με τον σεσημασμένο 37χρονο Κρητικό αναζητούν οι Αρχές – Τα συμβόλαια θανάτου και το σενάριο για νέο χτύπημα

Νέες πληροφορίες για τον επικίνδυνο μαφιόζο, που εμπλέκεται σε συμβόλαια θανάτου μελών της απο...
22:09 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 23/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 3005 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Τρίτης (23/12). Οι τυχεροί αριθμοί είνα...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα