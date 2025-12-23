Χριστούγεννα: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς – Πώς θα κινηθούν

Σύνοψη από το

  • Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική θα κινούνται με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών ανήμερα τα Χριστούγεννα (25/12) και την επόμενη ημέρα (26/12), με αραιότερα δρομολόγια. Συνιστάται η χρήση εφαρμογών τηλεματικής για την ακριβή ώρα άφιξης.
  • Πέραν του εορταστικού προγράμματος, έχουν ανακοινωθεί στοχευμένες αλλαγές σε συγκεκριμένες γραμμές λόγω έργων και εκδηλώσεων, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων τις γραμμές 400, Χ95, 862, 704 και 826.
  • Οι συγκοινωνιακοί φορείς της Αττικής συνιστούν στους πολίτες να ενημερώνονται λίγο πριν την αναχώρησή τους, ιδιαίτερα τις ημέρες αιχμής των εορτών, για την αποφυγή ταλαιπωρίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μετρό Δημοτικό Θέατρο
Φωτογραφία: Intime

Στο εορταστικούς ρυθμούς μπαίνουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική, με ειδικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια, οι οποίες ανακοινώθηκαν από τον ΟΑΣΑ και την ΣΤΑΣΥ.

Για όσους σκοπεύουν να μετακινηθούν ανήμερα τα Χριστούγεννα (Πέμπτη 25/12) αλλά και τη δεύτερη ημέρα των εορτών (Παρασκευή 26/12), ισχύουν τα εξής:

Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό, Τραμ) θα κινούνται με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών. Αυτό σημαίνει αραιότερα δρομολόγια, γι’ αυτό συνιστάται η χρήση των εφαρμογών τηλεματικής για την ακριβή ώρα άφιξης.

Οι έκτακτες τροποποιήσεις

Πέραν του εορταστικού προγράμματος, υπάρχουν στοχευμένες αλλαγές σε συγκεκριμένες γραμμές λόγω έργων και εκδηλώσεων:

1. Κέντρο Αθήνας & Αεροδρόμιο (Τρίτη 23 Δεκεμβρίου)

Γραμμές 400 & Χ95: Θα υπάρξει προσωρινή και μερική τροποποίηση από τις 01:00 έως τις 05:00 τα ξημερώματα, εντός του Δήμου Αθηναίων.

2. Ελευσίνα (Τρίτη 23 Δεκεμβρίου)

Γραμμή 862: Μερική αλλαγή διαδρομής από τις 08:00 έως τις 15:00, λόγω τεχνικών έργων που πραγματοποιούνται στην οδό Θείρων (Βλ. «Θ» 22.12.25 Γραμμή 862:

Προσωρινή τροποποίηση δρομολογίου στην Ελευσίνα λόγω έργων την Τρίτη 23/12).

Γραμμή 862: Αλλαγή διαδρομής την Τρίτη 23/12 στην Ελευσίνα (08:00–15:00).

3. Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό (Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου)

Γραμμή 704: Προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής από τις 11:00 έως τις 14:00.

4. Πειραιάς

Γραμμή 826: Λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, η γραμμή θα τροποποιηθεί μερικώς και προσωρινά από τις 07:00 έως τις 15:00.

Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα κινηθούν με πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Μερική και προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 826 από 07:00 έως 15:00, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, στον Δήμο Πειραιά.

Σύσταση προς τους επιβάτες

Οι συγκοινωνιακοί φορείς της Αττικής συνιστούν στους πολίτες να ενημερώνονται λίγο πριν την αναχώρησή τους, ιδιαίτερα τις ημέρες αιχμής των εορτών, για την αποφυγή ταλαιπωρίας και καθυστερήσεων στις μετακινήσεις τους στο εορταστικό τραπέζι ή τη βόλτα.

10:02 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Ποσειδώνος: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο ύψος του Μοσχάτου – Διακοπή κυκλοφορίας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Τρίτης (23/12), έπειτα από φωτιά που ...
09:25 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Πέταξαν κόκκινη μπογιά στο κτίριο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης

Φθορές προκάλεσαν άγνωστοι στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφ...
08:52 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε όχημα στον περιφερειακό – Δείτε βίντεο αναγνώστη

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα (23/12) το πρωί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά...
08:02 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Με μπλόκα η έξοδος των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα – Οι αγρότες αναδιατάσσουν τα τρακτέρ τους

Η αγωνία χιλιάδων εκδρομέων των Χριστουγέννων κορυφώνεται για το αν θα καταφέρουν να ταξιδέψου...
