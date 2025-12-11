«Χριστούγεννα με τον Παπαδιαμάντη»: Η επίσημη πρεμιέρα και το πρόγραμμα των παραστάσεων

«Χριστούγεννα με τον Παπαδιαμάντη»: Η επίσημη πρεμιέρα και το πρόγραμμα των παραστάσεων

“Επίσημη πρεμιέρα, για φίλους, ηθοποιούς και δημοσιογράφους, πραγματοποιήθηκε, την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στο θέατρο της Ημέρας, για την παράσταση “Χριστούγεννα με τον Παπαδιαμάντη” της Σοφίας Κουκουλά, σε σκηνοθεσία της ίδιας και του Κωνσταντίνου Μούτση, πρωτότυπης μουσικής και αφήγησης του Γιάννη Ζουγανέλη και χορογραφίας του Γιάννη Πλιάκη.

Γιάννης Ζουγανέλης Μαρίνα Καλογήρου

Η παράσταση, που αποτελεί μια σύνθεση τριών γνωστών διηγημάτων του Αλ. Παπαδιαμάντη (Σταχομαζώχτρα, Άνθος του Γιαλού, Της Κοκκώνας το σπίτι) και περιέχει τραγούδι, χορό και εναλλαγές ρόλων των έξι ηθοποιών, θα παίζεται κάθε Κυριακή έως 4 Ιανουρίου, στις 18:00.

Θεοδώρα Παπαϊωάνου, Σοφία Κουκουλά, Βάνιας Βλαχοδημητρόπουλος.

Απευθύνεται σε όλη την οικογένεια (παιδιά άνω των 9 ετών, προεφηβεία, εφηβεία). Εισιτήρια μέσω more.com ή στα ταμεία του θεάτρου.

Κωνσταντίνος Μούτσης, Γιώργος Μπανταδάκης.

 

Σοφία Κουκουλά, Δημήτρης Γκοτσόπουλος

