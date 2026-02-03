Χωρίς ταξί και αύριο Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Τα αιτήματα

  • Χωρίς ταξί θα παραμείνουν αύριο, Τετάρτη η Αττική και η Θεσσαλονίκη, ενώ οι αυτοκινητιστές προειδοποιούν με απεργία διαρκείας στην περίπτωση που ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση.
  • Κεντρικό αίτημα των οδηγών, που συνεχίζουν την απεργία, είναι η απόσυρση του σχεδίου για υποχρεωτική μετάβαση των οχημάτων τους στην ηλεκτροκίνηση. Μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου, οι αυτοκινητιστές έκαναν λόγο για «μία πρώτη νίκη» του αγώνα τους.
  • Σε 24ωρη απεργία θα προχωρήσουν οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη, με συγκέντρωση και πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. Βασικό αίτημα είναι η παράταση της υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης μετά το 2026.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

ταξί - πορεία

Χωρίς ταξί θα παραμείνουν αύριο, Τετάρτη η Αττική και η Θεσσαλονίκη, ενώ οι αυτοκινητιστές προειδοποιούν με απεργία διαρκείας στην περίπτωση που ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση.

Οι πόρτες του Μαξίμου άνοιξαν σήμερα για τους αυτοκινητιστές ταξί, οι οποίοι αφού παρέθεσαν τα προβλήματα του κλάδου στο πρωθυπουργικό γραφείο, έκαναν λόγο για μία πρώτη νίκη του αγώνα τους. Κεντρικό αίτημα των οδηγών, που συνεχίζουν την απεργία, είναι η απόσυρση του σχεδίου για υποχρεωτική μετάβαση των οχημάτων τους στην ηλεκτροκίνηση.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, πρόεδρος του ΣΑΤΑ, σημείωσε ότι «μας άκουσε, ο κ. Νέζης που είναι διευθυντής του Πρωθυπουργού. Θα τα μεταφέρει όπως ακριβώς τα είπαμε. Κατανοεί πολλά από τα προβλήματα. Είναι θετικά τα δείγματα».

Θεσσαλονίκη: 24ωρη απεργία των οδηγών ταξί την Τετάρτη

Σε 24ωρη απεργία θα προχωρήσουν οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του το σωματείο ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων ταξί «Ο Ερμής».

Αύριο, επίσης, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία των ταξί προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Όπως αναφέρει η ανάρτηση:

«Το Δ.Σ. του Σωματείου ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης αποφάσισε να προχωρήσει σε 24ωρη Απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026. Τα κυριότερα αιτήματα μας είναι:

  • Παράταση υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης μετά το 2026.
  • Δωρεάν στο Ρ5 της προμίσθωσης του αεροδρομίου.
  • Μόνιμη διέλευση των ταξί από τις λεωφορειολωρίδες.
  • Επαναφορά πιστοποιητικού μητρώου γενικής χρήσης για την έκδοση – ανανέωση της Ειδικής Άδειας.
  • Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

Την Τετάρτη το πρωί, στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με τα ταξί μας στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ στην οδό Αντώνη Τρίτση και στη συνέχεια θ’ ακολουθήσει πορεία προς στο ΥΜΑΘ».

