Ηράκλειο: Νταλίκα επιχείρησε επικίνδυνη προσπέραση πριν από την είσοδο τούνελ – Δείτε βίντεο

  • Οδηγός νταλίκας επιχείρησε επικίνδυνη προσπέραση στον δρόμο Μεσαράς – Ηρακλείου, λίγα μέτρα πριν από την είσοδο τούνελ.
  • Η νταλίκα προσπάθησε να προσπεράσει άλλο βαρύ όχημα, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή, τη στιγμή που από το αντίθετο ρεύμα πλησίαζε αυτοκίνητο.
  • Η μετωπική σύγκρουση αποφεύχθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, χάρη στους ψύχραιμους χειρισμούς των οδηγών και την ταχεία αντίδρασή τους.
Ηράκλειο: Νταλίκα επιχείρησε επικίνδυνη προσπέραση πριν από την είσοδο τούνελ – Δείτε βίντεο

Σοβαρό περιστατικό σε δρόμο της Κρήτης. Οδηγός νταλίκας επιχείρησε επικίνδυνη προσπέραση λίγα μέτρα πριν από την είσοδο τούνελ, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των διερχόμενων οδηγών. Το περιστατικό καταγράφηκε στον δρόμο Μεσαράς – Ηρακλείου κατά τις βραδινές ώρες.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του patris.gr, η νταλίκα προσπάθησε να προσπεράσει άλλο βαρύ όχημα, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή, τη στιγμή που από το αντίθετο ρεύμα πλησίαζε αυτοκίνητο. Η μετωπική σύγκρουση αποφεύχθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, χάρη στους ψύχραιμους χειρισμούς των οδηγών και την ταχεία αντίδρασή τους.

Δείτε το βίντεο με τη ριψοκίνδυνη προσπέραση

