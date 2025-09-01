Χίος: Άφαντος παραμένει ο Τούρκος διακινητής που έπεσε με τις χειροπέδες στη θάλασσα – Πώς κατάφερε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς

Enikos Newsroom

κοινωνία

Άφαντος παραμένει ο Τούρκος κρατούμενος διακινητής, ο οποίος, φορώντας χειροπέδες, έπεσε στη θάλασσα από επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος – Μυτιλήνη, τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8), ενώ οι 4 αστυνομικοί που τον συνόδευαν βρίσκονται υπό κράτηση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 32χρονος Τούρκος κοιμόταν στο πάτωμα και φορούσε χειροπέδες. Κατάφερε να αιφνιδιάσει τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον συνόδευαν, όταν ένας επιβάτης άνοιξε μία πόρτα κι εκείνος βρήκε την ευκαιρία να πηδήξει στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Ο ΑΝΤ1 μετέδωσε ένα βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο καταγράφεται ο 32χρονος διακινητής μεταναστών να βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έχει σταματήσει. Κάποιοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος προσπάθησαν να στρέψουν τον προβολέα στο σημείο, όπου βρισκόταν ο άνδρας. Παράλληλα, ενημερώθηκε το Λιμενικό, ώστε σκάφη να σπεύσουν στην περιοχή και να ξεκινήσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στην Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να συλληφθούν οι αστυνομικοί που συνόδευαν τον κρατούμενο, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και μία εσωτερική έρευνα με καταθέσεις για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και πώς κατάφερε ο 32χρονος να ξεφύγει της προσοχής των αστυνομικών και να πέσει στη θάλασσα.

 

09:13 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Αγρίνιο: Φωτιά στην περιοχή Σκάλωμα – Επιχειρούν και εναέρια μέσα 

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (01/09) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά πο...
08:28 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

«Ποδαρικό» με αυξημένη κίνηση κάνει ο Σεπτέμβριος – Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας

«Ποδαρικό» με αυξημένη κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής κάνει ο Σεπτέμβριος. Οι περισσότ...
08:20 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στην Πάτρα: Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο οδηγός της μηχανής που «θέρισε» την ηλικιωμένη και τραυμάτισε την 7χρονη Μαρία

Σήμερα αναμένεται να περάσει την πόρτα του ανακριτή για να απολογηθεί ο 46χρονος οδηγός της μη...
08:03 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Φέρνουν μετανάστες στις παραλίες της Θεσσαλίας – Φως στη δράση των Τούρκων μαφιόζων στην Ελλάδα ρίχνει η ΕΛ.ΑΣ.

Tις νέες πρακτικές των διακινητών παράτυπων μεταναστών από τα τουρκικά παράλια κατάφεραν να αν...
