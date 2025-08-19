Χανιά: Προσωρινά κρατούμενος ο 56χρονος που ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε την σύντροφό του – «Ήταν η κακιά στιγμή» υποστήριξε 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χανιά: Προσωρινά κρατούμενος ο 56χρονος που ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε την σύντροφό του – «Ήταν η κακιά στιγμή» υποστήριξε 

Προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 56χρονος Βούλγαρος ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου τη 45χρονη σύντροφό του, στα Χανιά της Κρήτης.

Ο 56χρονος νωρίτερα είχε περάσει το κατώφλι της εισαγγελέας για να απολογηθεί για την κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα που τον βαραίνει και συγκεκριμένα για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 56χρονος, αφού ξυλοφόρτωσε τη γυναίκα στη συνέχεια της κατάφερε 10 μαχαιριές πισώπλατα.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του, κ. Πέτρο Αναστασάκη, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι «ήταν η κακή στιγμή και δεν ήθελε να κάνει κακό στην παθούσα», ενώ όπως υποστήριξε είχε καταναλώσει αλκοόλ, σύμφωνα με το flashnews.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τον Μάιο του 2024, ο 56χρονος είχε σχέση με μια 50χρονη γυναίκα η οποία κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι τη χτύπησε αλύπητα με ξύλο και στη συνέχεια προσπάθησε να τη βιάσει. Μάλιστα, η οργή του δε σταμάτησε εκεί, αφού σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, στη συνέχεια την έσπρωχνε βίαια πάνω σε βράχια. Οι αστυνομικές αρχές είχαν κινητοποιηθεί αμέσως και είχαν συλλάβει τον 56χρονο Βούλγαρο. Στη συνέχεια, όμως, αυτός αφέθηκε ελεύθερος.

 

