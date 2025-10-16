Χανιά: Επιχείρηση για την διάσωσης γυναίκας που τραυματίστηκε σε φαράγγι

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση για την διάσωση μίας γυναίκας, που τραυματίστηκε στο φαράγγι Λισσού της Σούγιας στα Χανιά.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, η πεζοπόρος τραυματίστηκε στον αστράγαλο και δεν μπορεί να συνεχίσει τη διαδρομή της, ώστε να βγει από το φαράγγι.

Άλλοι περιπατητές ενημέρωσαν τις αρχές για τον τραυματισμό της με αποτέλεσμα την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων. Διασώστες σπεύδουν προς το σημείο για να παραλάβουν την γυναίκα και να την μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο, προκειμένου να παραληφθεί από το ΕΚΑΒ.