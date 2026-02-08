Αττική: «Βροχή» τα πρόστιμα σε ελέγχους της Τροχαίας – 6 συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

«Βροχή» τα πρόστιμα σε οδηγούς που διαπιστώθηκε ότι έκαναν παραβάσεις, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 5 Φεβρουαρίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (8-2-2026), σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Στους ελέγχους συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της ειδικής εξόρμησης βεβαιώθηκαν συνολικά 4.033 παραβάσεις.

Ενδεικτικά αναφέρονται 19 για παραβίαση σηματοδοτών, 300 για υπερβολική ταχύτητα, 14 για οδήγηση στη Λ.Ε.Α., 251 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 212 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 82 για χρήση κινητού τηλεφώνου κ.α., ενώ αφαιρέθηκαν 204 άδειες κυκλοφορίας, 649 άδειες ικανότητας οδήγησης, 187 πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν 237 οχήματα.

212 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 33.499 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 212 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 6 οδηγοί με ένδειξη άνω των 0.60 mg/l.

Σχετικές εξορμήσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ.