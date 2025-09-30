Αττική Οδός: 40χρονη συνελήφθη δύο φορές σε 4 ημέρες να οδηγεί στην ΛΕΑ – Της αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 18 μήνες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αττική Οδός: 40χρονη συνελήφθη δύο φορές σε 4 ημέρες να οδηγεί στην ΛΕΑ – Της αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 18 μήνες

Συνελήφθη, το πρωί της Τρίτης, 30 Σεπτεμβρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, μια 40χρονη, η οποία κατελήφθη να οδηγεί αυτοκίνητο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) της Αττικής Οδού.

Όπως διαπιστώθηκε, η 40χρονη είχε κάνει την ίδια παράβαση πριν από 4 ημέρες, για την οποία της είχε επιβληθεί από αστυνομικούς διοικητικό πρόστιμο και της είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 40 ημερών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για την υποτροπή της, της επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.350 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 18 μηνών.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

