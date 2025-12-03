Αθήνα: Εξαφάνιση 17χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Κολωνό

Σύνοψη από το

  • Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 17χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Κολωνό.
  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 03/12/2025, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.
  • Ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαμόγελο του παιδιού εξαφανίσεις

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 17χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Κολωνό.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο».

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 29/11/25, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στον Κολωνό, η Μαρία Ιουλία Σ., 17 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα,
03/12/2025, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε
κίνδυνο. Η Μαρία Ιουλία Σ. έχει ύψος 1,68 μ., ζυγίζει περίπου 60 κιλά, έχει κοντά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε
φόρμα, τιρκουάζ μπλούζα και άσπρα αθλητικά παπούτσια». 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Η αρχαία άσκηση που την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα τον Νοέμβριο

Fitch: Τι λέει ο οίκος για τις δημοσιονομικές πιέσεις της Ελλάδας του 2026

Πληρωμές ύψους 1,2 δισ. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότες: Ποιοι πληρώνονται εντός του μήνα, σύμφωνα με τον Χατζηδάκη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:58 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Χάρτες: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία την Πέμπτη – Σε «κόκκινο συναγερμό» και η Αττική

Ραγδαία θα είναι η επιδείνωση που θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο Πέμπτη σε όλη τη χώρα, καθ...
19:40 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Έκλεισαν και πάλι το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων – Αποκλεισμός και του τελωνείου των Ευζώνων 

Απροσπέλαστα είναι από τις 18:30 της Τετάρτης (3/12) και για δύο ώρες τα διόδια Μαλγάρων, επί ...
19:31 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αθήνα: Δύο συλλήψεις για ληστεία στα βραχάκια της Ακρόπολης – Χτύπησαν 18χρονο στο κεφάλι και αφαίρεσαν κινητά 

Από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου στην π...
19:20 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι – Οι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (3/12) στην περιοχή Κουραμάδες στην Κέρκυρα, όταν έ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»