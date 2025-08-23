Ασπρόπυργος: «Μου έχουν σπάσει το σαγόνι, δεν μπορώ να καταπιώ» λέει ο οδηγός του απορριμματοφόρου που ξυλοκοπήθηκε από ομάδα αγνώστων

Οι υπάλληλοι καθαριότητας του δήμου Ασπροπύργου που δέχθηκαν άγρια επίθεση από αγνώστους στην περιοχή Γκοριτσά στον Ασπρόπυργο το βράδυ της Πέμπτης (21/8), περιέγραψαν τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν.

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο στο Θριάσιο Νοσοκομείο ενώ τραυματίστηκαν και οι δύο συνάδελφοί του.

«Με χτύπησαν στο μάτι και μου έριξαν πέτρα στο κεφάλι. Είχαμε σταματήσει και εκείνοι πήραν τον οδηγό και τον χτύπησαν» δήλωσε στο Star ο υπάλληλος καθαριότητας που προσπάθησε να βοηθήσει τον οδηγό του απορριμματοφόρου.

«Μου έχουν σπάσει το σαγόνι»

«Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο πέντε με έξι άτομα και μέσα σε πέντε λεπτά με βάλανε κάτω και φύγανε. Μου έχουν σπάσει το σαγόνι, έχω αιματώματα πάνω από το μάτι, στο κεφάλι. Δεν μπορώ ούτε να καταπιώ», ανέφερε ο οδηγός του απορριμματοφόρου που νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο.